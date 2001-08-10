Островитян познакомят с театрами мира
Книжно-иллюстративная выставка «Знакомьтесь: театры мира» открылась в фойе областной библиотеки 1 октября. Экспозиция посвящена самым известным театрам мира, их истории, репертуару и традициям, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.
На выставке представлены книжные издания и фотографии о Большом театре (г. Москва, Россия), Венской государственной опере (г. Вена, Австрия), Гранд-Опера (г. Париж,Франция), Дворце каталонской музыки (г. Барселона, Испания), Королевском театре в Ковент-Гардене (г. Лондон, Великобритания), Театре «Колон» (г. Буэнос-Айрес, Аргентина), Бродвейском театре (г. Нью-Йорк, США), Метрополитен-Опере (г. Нью-Йорк, США), Сиднейском оперном театре (Австралия), Театре Кабуки-дза (г. Токио, Япония), Красном театре в Пекине (КНР), Национальном театре Кореи (г. Сеул, Южная Корея), Пхеньянском Большом театре (КНДР).
Из материалов книжной выставки можно узнать, как жители Сиднея называют здание оперы, известное на весь мир благодаря своей необычной архитектуре, кто работал над декорациями в парижском театре Гранд-Опера, какую престижную премию получают актёры бродвейских спектаклей, какой театр был назван в честь итальянского мореплавателя Христофора Колумба и многое другое. На выставке также представлены предметы театрального реквизита, предоставленные Сахалинским международным театральным центром им. А. П. Чехова.
Выставка будет работать до 1 ноября 2019 года. Вход свободный.
Справки по телефону 8 (4242) 45-25-47.
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