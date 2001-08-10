Музей книги Чехова "Остров Сахалин" отметил 24-й день рождения
В уютной обстановке литературно-художественный музей книги Чехова отметил свой день рождения 29 сентября. В этом году учреждению исполнилось 24 года, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
– Каждый год мы празднуем день рождения среди близких друзей, чтобы вспомнить тех, кто внёс свой вклад в создание и развитие музея. Что бы мы ни делали, все усилия пропали бы, если бы не было вас, дорогие друзья. Благодаря нашим партнёрам, общественникам, волонтёрам и сотрудникам, которые готовят выставки и мастер-классы, музей не был бы так популярен, как сейчас. Спасибо всем, кто нам помогает, – поблагодарила директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.
В этот вечер гости наслаждались музыкальными выступлениями Ларисы Качайкиной, Светланы Маслиной-Козловой и Павла Алдакова, угадывали произведения Антона Чехова по цитатам и вытягивали шоколадные печенья с предсказаниями. Изюминкой праздника стал праздничный торт в форме книги, преподнесенный в подарок магазином-пекарней «Мельница».
По традиции не обошлось и без подарков. В музей поступили издание А. П. Чехова 1903 года от Елены Иконниковой, репринты чеховских изданий от Валерия Покатайкина и Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, «вечный календарь» от Сахалинского театра кукол и даже яблочное варенье из музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», подаренное директором Музейно-мемориального комплекса «Победа».
– Поздравляю всех нас с таким замечательным музеем. Хоть он и молодой, но очень перспективный и всегда в центре внимания. Музей стал центром культуры нашего региона во многом благодаря его руководителям и сотрудникам, – поздравила начальник отдела по делам архивов и музеев министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Надежда Золотова.
Напомним, музей начал своё существование в 1989 году как общественная организация, учреждённая Южно-Сахалинским горисполкомом. Одним из инициаторов создания музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и первым его директором был историк, краевед Георгий Мироманов. Благодаря его активной деятельности, настойчивой переписке, личным встречам, выступлениям по радио и публикациям в газетах о существовании музея узнали как у нас в стране, так и за рубежом. Благодаря популярности А. П. Чехова в мире и уникальности своего профиля, музей довольно быстро стал достопримечательностью города, а также неотъемлемой частью культурного пространства всего дальневосточного региона.
В сентябре 1995 года в Южно-Сахалинске был официально открыт Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в доме на улице Курильской. В 2010 году было принято решение построить здание на пр. Мира, 104, а через три года музей в него переехал.
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