Сахалинцев приглашают на полуфинальные игры КВН
Полуфинальная игра областной Лиги КВН состоится в Южно-Сахалинске. Она соберет лучшие студенческие и школьные команды региона, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу минспорта.
Свои шутки на суд зрителей и жюри представят команда «Динамик» из Александровска-Сахалинского, команда «Русский бунт» Сахалинского государственного университета, команда «Милые лица» Поронайска, Сборная команда Сахалинского училища им. Гуженко Поронайска, команда «Брутальные дома» Восточной гимназии Южно-Сахалинска, команда «Высокое напряжение» Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства, команда «Проспект Мира» средней школы № 3 Южно-Сахалинска и команда «Дебют» Сахалинского техникума сервиса.
Концерт пройдет в Доме культуры «Родина» 10 октября. Начало программы намечено на 18:00. Вход свободный.
Помимо выступлений на сцене коллективы ждут мастер-классы и практические занятия от экспертов КВН-движения. В этот раз об основах написания шуток сахалинцам будут рассказывать Анастасия Дудко (редактор и режиссёр всероссийской Юниор-Лиги КВН, автор и актриса телевизионной Высшей лиги КВН в составе команды «25-я» Воронеж, актриса сериалов на ТНТ) и Алексей Астафьев (участник Премьер Лиги КВН в составе команды «Сделано в Хабаровске», участник Высшей лиги Международного Союза КВН в составе команды «Ботанический сад», обладатель двух КиВиНов в Юрмале, трижды чемпион тихоокеанской лиги).
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