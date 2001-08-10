Сахалинская филармония открыла 72-й концертный сезон выступлением группы Cool & Jazzy. Мероприятие состоялось накануне, 1 октября в ККЗ «Октябрь» передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионально

- Мы очень рады, что наш концерт сегодня открывает новый 72-й сезон Сахалинской филармонии и совпал с Международным днем музыки, – сказал создатель, руководитель и вокалист группы Юрий Смирнов. – К этой череде знаменательных событий еще можно добавить 25-летний юбилей нашего коллектива, который мы отмечаем этой осенью.

В составе Cool & Jazzy, выступающего в жанре «а капелла», четверо вокалистов. Помимо Юрия Смирнова (бас, баритон) в коллективе также поют Юлия Баранова (сопрано), Наталья Афанасьева (альт) и Артур Кириллов (тенор, баритон). Причем Юлия на этом концерте выступила в составе квартета впервые. Она заменила прежнюю певицу-сопрано Христину Зайфиди, которая готовится стать мамой. И судя по реакции зрителей творческий дебют вокалистки удался!

Артисты начали концерт классическими джазовыми стандартами «Cheek to cheek» и «Summertime». Но как оказалось, репертуар у коллектива очень широк – островная публика услышала русский романс «Очи черные», «Танец Феи Драже» из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», известный шлягер советской эстрады 80-х годов XX века «Листья желтые». А песню Майкла Джексона «Billie Jean» артисты спели в нескольких вариациях с разными аранжировками.

Прозвучала авторская композиция одного из создателей коллектива Cool & Jazzy Марка Смирнова «Облака любви». Квартет исполнил народные вокальные произведения – «Коробейники» и «Хава Нагила», а также попурри на тему песен о Москве.

Зал горячими аплодисментами вызвал артистов на бис, и они порадовали всех большим попурри на тему известных хитов группы ABBA.