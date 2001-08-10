Сахалинские байкеры ярко закрыли мотосезон

Праздничное мероприятие, посвящённое закрытию мотосезона, прошло на сахалинском «Горном воздухе». Его мог посетить любой желающий, ради этого канатную дорогу на на несколько часов сделали бесплатной, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по делам молодежи.

Среднюю площадку главного горнолыжного курорта острова заполонили сотни мотоциклов. Среди них, наверное, можно было найти практически все модели: от старых раритетных мотоциклов до суперсовременных байков, сделанных по последнему слову техники.

– Мотосезон прошел более-менее нормально, в наших рядах обошлось без потерь, исключая небольшие аварии. Сейчас нас ждет бурная зима, но необходимо помнить, что каждый её день приближает нас к лету, когда мы откроем новый сезон, – оптимистично заключил представитель корсаковского мотоклуба «Амигос» по прозвищу Санчо.

После торжественной церемонии всех ждал большой концерт с участием сахалинских коллективов. Гости могли не только насладиться музыкой, но и ознакомиться с мотоциклами на импровизированной выставке.