Южносахалинцев зовут на открытие XXI сезона камерного оркестра
Южно-Сахалинский камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Тигран Ахназарян) свой XXI концертный сезон открывает сразу двумя концертами в Историческом парке «Россия - моя история» 4 и 5 октября. Приглашенным гостем концертов будет всемирно известный скрипач, солист Московской Филармонии, Лауреат международных конкурсов Айлен Притчин, который является одним из самых ярких российских скрипачей-виртуозов своего поколения.
Как ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского камерного оркестра, 4 октября прозвучит Торжественный Коронационный Марш великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Впервые этот марш прозвучал во время коронации императора Александра III и императрицы Марии Федоровны в Москве в мае 1883 года. В 2020 году исполнится 180 лет со дня рождения Чайковского. В новом концертном сезоне, оркестр даст несколько концертов посвященных юбилейной дате композитора.
В программе концерта также произведения выдающегося чешского композитора Антонина Дворжака – Концерт для скрипки с оркестром и «Славянские танцы» № 1, 2, 8.
«Славянские танцы» — наиболее популярное сочинение Дворжака: оно в равной мере восхищает как любителей музыки, так и профессионалов-музыкантов. «Славянские танцы» отличают красочность и самобытность танцевальных образов, полных увлекательных контрастов и поэтических зарисовок природы и быта Чехии.
А на следующий день – 5 октября, в исполнении Айлена Притчина совместно со струнной группой ЮСКО под руководством маэстро Тиграна Ахназаряна прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди - знаменитые четыре концерта для скрипки с оркестром.
Каждый из сезонов цикла «Времена года» позволят слушателям за один концерт погрузиться в каждое время года. Это произведение гениальным образом подчеркивает настроение и чувство каждого месяца в году. Вивальди называют удивительным новатором в области барочного стиля в музыке.
Обе программы концертов являются премьерными на Сахалине.
Следует отметить, что солист предстоящих концертов, скрипач Айлен Притчин, несмотря на молодость, уже успел выступить в лучших залах мира. В сезоне 2017-2018 года он выступал с оркестром Мариинского театра, Государственным Академическим симфоническим оркестром России им. Светланова и Национальным филармоническим оркестром России. Сотрудничал с такими известными дирижерами, как Владимир Спиваков, Юрий Симонов, Давид Герингас. Завоевал Гран-при Международного конкурса им. Маргерит Лонг и Жака Тибо в Париже. В 2019 году Айлен Притчин стал Лауреатом престижнейшего Международного конкурса им. П. И. Чайковского и получил специальный приз «За артистическое мастерство и красоту программ».
Его приезд на Сахалин – яркое событие открытия XXI сезона Южно-Сахалинского камерного оркестра.
Каждый раз открытия и закрытия концертных сезонов Южно-Сахалинский камерный оркестр старается проводить на высоком уровне, представляя новые и разнообразные программы, также сотрудничая с известными солистами международного уровня.
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