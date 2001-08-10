Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2019
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09:30, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на фотовыставку в честь Героя Советского Союза

Увидеть редкие фотографии военных лет на фотовыставке «Звезда Сахалинской сцены» приглашают гостей в отдел краеведения областной библиотеки. На снимках запечатлены мгновения из довоенной жизни Героя Советского Союза Константина Лисицына, периода его фронтовой службы в разведке и героического прошлого в годы Великой Отечественной войны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Посетители смогут увидеть актёрские фотографии, на которых Константин Лисицын сначала студент театрального училища, а затем маститый артист, запечатлённый в разных сценических образах. Помимо этого, на выставке представлены редкие кадры из спектаклей 1950–1960 годов прошлого века с участием Константина Сергеевича на сценах ярославского и сахалинского театров.

В основе фотовыставки наряду с печатными источниками из фондов краеведения СахОУНБ – фотографии, которые предоставил музей театра им. Волкова (Ярославль).  

Выставка пройдет с 1 октября по 30 декабря.

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