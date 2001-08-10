Сахалинцев приглашают на фотовыставку в честь Героя Советского Союза
Увидеть редкие фотографии военных лет на фотовыставке «Звезда Сахалинской сцены» приглашают гостей в отдел краеведения областной библиотеки. На снимках запечатлены мгновения из довоенной жизни Героя Советского Союза Константина Лисицына, периода его фронтовой службы в разведке и героического прошлого в годы Великой Отечественной войны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.
Посетители смогут увидеть актёрские фотографии, на которых Константин Лисицын сначала студент театрального училища, а затем маститый артист, запечатлённый в разных сценических образах. Помимо этого, на выставке представлены редкие кадры из спектаклей 1950–1960 годов прошлого века с участием Константина Сергеевича на сценах ярославского и сахалинского театров.
В основе фотовыставки наряду с печатными источниками из фондов краеведения СахОУНБ – фотографии, которые предоставил музей театра им. Волкова (Ярославль).
Выставка пройдет с 1 октября по 30 декабря.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:10 Сегодня Ветхие водопроводные сети начали менять в 22 мкр Южно-Сахалинска
- 09:30 Сегодня Сахалинцев приглашают на фотовыставку в честь Героя Советского Союза
- 09:50 Сегодня Вождение машины оказалось для сахалинца важнее сына
- 10:15 Сегодня Жители Сахалинской области смогут брать двухпроцентную ипотеку
- 18:00 27 Сентября Островитян приглашают на всероссийский день ходьбы
12:00 27 Сентября Сахалинских инвалидов приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков
17:30 27 Сентября Любители парковаться на газонах в Южно-Сахалинске получат штрафы
- 13:00 27 Сентября Сахалинские бизнесмены стали чаще брать микрозаймы
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?