Сахалинцев приглашают на фотовыставку в честь Героя Советского Союза

Увидеть редкие фотографии военных лет на фотовыставке «Звезда Сахалинской сцены» приглашают гостей в отдел краеведения областной библиотеки. На снимках запечатлены мгновения из довоенной жизни Героя Советского Союза Константина Лисицына, периода его фронтовой службы в разведке и героического прошлого в годы Великой Отечественной войны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Посетители смогут увидеть актёрские фотографии, на которых Константин Лисицын сначала студент театрального училища, а затем маститый артист, запечатлённый в разных сценических образах. Помимо этого, на выставке представлены редкие кадры из спектаклей 1950–1960 годов прошлого века с участием Константина Сергеевича на сценах ярославского и сахалинского театров.

В основе фотовыставки наряду с печатными источниками из фондов краеведения СахОУНБ – фотографии, которые предоставил музей театра им. Волкова (Ярославль).

Выставка пройдет с 1 октября по 30 декабря.