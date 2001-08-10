«Экстремалов» Фолькера Шмидта покажут островитянам

В сахалинском Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем. «Экстремалы» по пьесе современного немецкого драматурга Фолькера Шмидта. Это история шести человек, судьбы которых переплелись: родители и дети, супруги и любовники. Шесть попыток найти смысл жизни, зная, что его не существует. Постановка спектакля осуществляется в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

Для работы над «Экстремалами» прилетел режиссер из Санкт-Петербурга Петр Шерешевский. Знакомство Чехов-центра с ним произошло в июне этого года на театральном фестивале «Сахалинская рампа». Тогда режиссер представил свой лабораторный эскиз спектакля «Магда».

По мнению Петра Шерешевского, пьеса «Экстремалы» препарирует современное европейское сознание: «Мы знаем, что человек – продукт эволюции, а не венец творения. Что гормоны и нейромедиаторы почти полностью определяют человеческое поведение. Мы достигли многого. Мы не боремся за существование. Супермаркеты забиты доступной едой, в один клик мы можем узнать обо всем, у нас есть время на досуг и возможность заниматься своим здоровьем. Например, велосипедными прогулками. Мы озабочены экологическими проблемами. Мы производим тонны пластика, но боремся с этой проблемой раздельным сбором мусора. Мы бережем планету. Мы все более и более цивилизованы. И понимаем, что «смысл жизни» - наивное словосочетание. Его нет, жизнь есть лишь форма существования белковых тел. Любовь – игра гормонов. Но как жить в этом мире? Ради чего? Как найти вектор? За что зацепиться? За цивилизацию нам приходится расплачиваться отчаянием».

Режиссер определил жанр постановки как черная комедия. «Мы, создатели спектакля, как и персонажи пьесы, не знаем ответов на детские наивные вопросы: «В чем смысл жизни?», «Что такое любовь?» Но через судьбы персонажей, пытаемся хотя бы задать их себе. Мы смотрим на эти судьбы с горькой иронией. Самоиронией. И через эту иронию надеемся разглядеть суть», - считает Петр Шерешевский.

«Экстремалы» будут показаны в пространстве Чёрного зала, который рассчитан на небольшое количество зрителей. Художник Надежда Лопардина придумала интересное сценографическое решение, когда каждый, кто придет на спектакль, невольно сам станет участником постановки. Кстати, ввиду необходимости сохранения художественной целостности произведения и полного раскрытия авторского замысла, опоздавшие на спектакль допускаться не будут.

Премьера спектакля состоится 26, 27, 30 октября, а также 1, 3 ноября. Подробности можно узнать по телефонам (4242) 42-52-62 / 30-62-42.