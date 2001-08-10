Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс

Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска совместно с фотомастерской «Лист» и областной библиотекой приглашают горожан принять участие в акции «ФотоКросс». Она состоится в областной столице 20 октября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ЦМИ.

В фотокроссе могут участвовать как профессиональны, так и любители, как одиночки, так и команды (от 2 до 5 человек) в возрасте от 14 до 30 лет. Старт мероприятию будет объявлен в фотомастерской «Лист» (клуб «Альтаир», пр. Мира, 263-б). Там же участники получат перечень кроссов.

За отведенное после начала фотокросса время участникам предстоит сделать по одному снимку на каждую тему. Кроме того, команды должны представить свой автопортрет. Еще одно важное условие – все задания должны быть выполнены на одно устройство: фотоаппарат или мобильный телефон.

Оценивать результаты фотокросса жюри будет по трем основным критериям: техническая сторона съемки, художественность и оригинальность. Также немаловажна скорость прохождения дистанции. Команды, не уложившиеся в срок, получат штрафные баллы.

Оставить заявку на участие в фотокроссе можно, отправив ее на электронный адрес l.rudeckaya@yuzhno-sakh.ru с пометкой «ФотоКросс», или по телефону 8 (4242) 31-26-82 (доб. 9), либо принести ее в бумажном виде по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, каб.27 (МАУ «Центр молодежных инициатив»). Также зарегистрироваться можно, заполнив специальную форму в сервисе «Документы. Google». Заявки принимаются до 18 октября.