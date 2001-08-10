Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска совместно с фотомастерской «Лист» и областной библиотекой приглашают горожан принять участие в акции «ФотоКросс». Она состоится в областной столице 20 октября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ЦМИ.
В фотокроссе могут участвовать как профессиональны, так и любители, как одиночки, так и команды (от 2 до 5 человек) в возрасте от 14 до 30 лет. Старт мероприятию будет объявлен в фотомастерской «Лист» (клуб «Альтаир», пр. Мира, 263-б). Там же участники получат перечень кроссов.
За отведенное после начала фотокросса время участникам предстоит сделать по одному снимку на каждую тему. Кроме того, команды должны представить свой автопортрет. Еще одно важное условие – все задания должны быть выполнены на одно устройство: фотоаппарат или мобильный телефон.
Оценивать результаты фотокросса жюри будет по трем основным критериям: техническая сторона съемки, художественность и оригинальность. Также немаловажна скорость прохождения дистанции. Команды, не уложившиеся в срок, получат штрафные баллы.
Оставить заявку на участие в фотокроссе можно, отправив ее на электронный адрес l.rudeckaya@yuzhno-sakh.ru с пометкой «ФотоКросс», или по телефону 8 (4242) 31-26-82 (доб. 9), либо принести ее в бумажном виде по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, каб.27 (МАУ «Центр молодежных инициатив»). Также зарегистрироваться можно, заполнив специальную форму в сервисе «Документы. Google». Заявки принимаются до 18 октября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
14:20 3 Октября Сахалинские байкеры ярко закрыли мотосезон
- 12:20 3 Октября Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам
- 14:00 3 Октября Банк ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
15:30 3 Октября Томари стал призером конкурса «Лучшая муниципальная практика»
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?