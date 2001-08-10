О дружбе Чехова и Суворина расскажут сахалинцам

Выставка «А.П. Чехов и А.С. Суворин» открылась в областной библиотеке в рамках цикла мероприятий «Гении одной эпохи». Об этом ТИА "Острова" сообщили в СахОУНБ.

Посетители увидят издания, на страницах которых нашли отражение интересные факты, связанные с историей дружбы Антона Чехова и Алексея Суворина, а также воспоминаниями современников, лично знакомых с ними.

Алексей Суворин – издатель газеты «Новое время», владелец одной из крупнейших в России книгоиздательских фирм, фельетонист, прозаик и драматург. Его знакомство с Чеховым состоялось зимой 1885 года, когда Антон Павлович впервые приехал в Петербург и был тепло встречен в литературных кругах. Тогда же Суворин предложил Чехову печататься в «Новом Времени». Самая первая книга писателя – сборник рассказов «В сумерках» ‒ увидела свет благодаря Алексею Сергеевичу. А спустя два года она получила высшую для русского беллетриста награду ‒ ежегодную Пушкинскую премию.

Выставка работает на втором этаже в зале им. Чехова и продлится до 1 ноября.