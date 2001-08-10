Южносахалинцев приглашают на фестиваль «Немое кино. Живая музыка»
Третий фестиваль «Немое кино. Живая музыка» состоится в Южно-Сахалинске с 18 по 20 октября. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Кинодосугового объединения.
Послушать живое исполнение оригинальных, придуманных участниками фестиваля саундтреков, познакомиться с лучшими фильмами своего времени смогут южносахалинцы сразу на четырёх фестивальных площадках. К проведению фестиваля в этом году присоединился приход «Святого Иакова» (пр. Победы, 26-б), здесь фильм «Страсти Жанны Д'Арк" можно будет увидеть в сопровождении органной музыки. В «Райдер баре» (ул. Сахалинская, 2), напротив кинопоказ больше напомнит клубную вечеринку, но и здесь главные участники - немое кино и живое исполнение пусть и электронных сетов.
Фестиваль рассчитан на максимально-широкую аудиторию, каждый зритель сможет найти свой формат знакомства с «великим немым» и лучшими сахалинскими и приезжими музыкантами.
Говорит организатор фестиваля Илья Шамазов (начальник отдела «Мастерская "Европеец-азиат"», ГАУК «Кинодосуговое объединение»): «В этом году у фестиваля есть своя идея, она проявилась как бы сама-собой: женский бунт. Сложилось это высказывание и благодаря участию в фестивале группы «Аигел», и сама программа выстраивалась так, что было понятно - это будет разговор о женской доле. Мы не пытаемся быть модными, мы хотим показать, всё было всегда. Подчас старые мастера лучше понимали, о чем они говорят, чем те, что пытаются гнаться за трендами сегодня. А наши музыканты добавят новых красок показам, что, в конечном итоге, даст ту палитру, что можно увидеть на наших афишах».
Напомним, что заглавной приглашенной группой фестиваля стал хип-хоп дуэт «Аигел». После их выступления на фестивале состоится полноценный концерт группы.
Расписание киноконцертов:
18 октября
ККЗ «Комсомолец»
19:00 Белые нити водопада (1933, Кэндзи Мидзогути, Япония).
Озвучивают Валентин Жовтун и группа «Манабозо»
19 октября
Приход Святого Иакова (пр. Победы, 26Б)
19:00 Страсти Жанны Д'Арк (1928, Карл Теодор Дрейер, Дания).
Озвучивает Олег Сальников (орган)
«Райдер бар» (ул. Сахалинская, 2)
23:00 Ящик Пандоры (1929, Георг Вильгельм Пабст, Германия)
Озвучивает Антон «Скаарж» (электронная музыка)
20 октября
ККЗ «Комсомолец»
15:00 Брак назло (1929, Эдвард Седжвик, Бастер Китон, США)
Озвучивает Сергей Вербицкий (клавиши)
ККЗ «Октябрь»
20:00 Мой сын (1927, Евгений Червяков, СССР)
Озвучивает группа «Аигел» (электронная музыка, декламация).
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