Островитяне оценят спектакли из 27 кукольных театров мира
Фестиваль «На островах чудес» открылся на Сахалине. В течение десяти дней островитяне будут оценивать спектакли из 27 кукольных театров мира. В программе – постановки России, Аргентины, Франции, Турции, Испании, Грузии, Ирана, Румынии, Молдовы и Беларуси, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Показы спектаклей традиционно пройдут на малой и большой сценах Сахалинского театра кукол и Чехов-центра. В репертуаре постановки для детей, семейного просмотра и взрослой аудитории. Всего – 28 работ. В рамках фестиваля организованы круглые столы, лекции и мастер‐классы. Также состоятся выездные спектакли в городах южной части острова (Невельск, Корсаков, Долинск, Холмск).
Фестиваль «На островах чудес» предполагает и специальные программы. Например, спецпроект «Театр равных возможностей». Спектакль Московского театра кукол «Майская ночь» проходит в формате «с закрытыми глазами». Это направление способствует повышению доступности театрального искусства для незрячих и слабовидящих людей.
Кроме того, в рамках спецпроекта «Фестиваль на улицах города» 7, 8, 10, 13 и 15 октября в 19:00 на территории городского парка культуры и отдыха им. Гагарина пройдут выступления уличных театров. Перед зрителями выступят Театр – лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Россия, Г. Серпухов), московский авторский театр «Эскизы в пространстве» и другие.
Отметим, «На островах чудес» помогает поддерживать культурные связи между Россией и другими странами. За вклад в развитие театральной жизни в островном регионе министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик вручила Благодарственные письма художественному руководителю Гродненского областного театра кукол заслуженному деятелю искусств Республики Беларусь Олегу Жюгжде (Республика Беларусь, г. Гродно) и художественному руководителю театра «Эжен Ионеско» Петру Вуткарэу (г.Кишинев).
- Ваш высокий профессионализм, энтузиазм и неослабевающая энергия позволили поставить на сахалинской сцене уникальные спектакли, получившие самую высокую из наград – признание и любовь зрителей, - сказала Нонна Лаврик. - Выражаю уверенность, что творческие отношения между артистами и художниками островного региона и Вами сохранятся и получат дальнейшее развитие в новых совместных проектах, значимых как для культуры островного региона, так и для театрального искусства в целом.
Фестиваль завершится 16 октября. Он проходит в рамках национального проекта «Культура».
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