Южносахалинцев приглашают на экскурсии по осеннему городу

Областная библиотека приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на экскурсии по осеннему городу. Пешие экскурсии пройдут в рамках проекта «Народный сахалинский гид» и будут посвящены скверам островной столицы и парку имени Гагарина. Посетить мероприятия можно бесплатно в следующие дни:

13 октября в 11.00 – экскурсовод Лариса Орехова поведает «О чём могут рассказать скверы Южно-Сахалинска»;

19 октября в 11.00 – экскурсовод Валентина Тарская расскажет об «Истории городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина».

Продолжительность одной экскурсии: 1.15–1.30.

Запись и справки по телефону 8 (4242) 45-25-28, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.