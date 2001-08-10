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09:50, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают на экскурсии по осеннему городу
Областная библиотека приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на экскурсии по осеннему городу. Пешие экскурсии пройдут в рамках проекта «Народный сахалинский гид» и будут посвящены скверам островной столицы и парку имени Гагарина. Посетить мероприятия можно бесплатно в следующие дни:
- 13 октября в 11.00 – экскурсовод Лариса Орехова поведает «О чём могут рассказать скверы Южно-Сахалинска»;
- 19 октября в 11.00 – экскурсовод Валентина Тарская расскажет об «Истории городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина».
Продолжительность одной экскурсии: 1.15–1.30.
Запись и справки по телефону 8 (4242) 45-25-28, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.
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