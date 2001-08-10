Сахалинцев приглашают на выставку ко Дню корейского алфавита

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная ежегодному празднованию создания корейского алфавита («хангыля»), открылась в областной библиотеке. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Грандиозное по значимости наследие мировой культуры, алфавит «хангыль» – один из самых главных предметов национальной гордости жителей Республики Корея. Главной особенностью алфавита является его оригинальность и отсутствие влияния на него других языков мира. В знак этого, алфавит был высоко оценен мировыми лингвистами и с 1997 года включен в реестр «Память мира» Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посетители выставки смогут узнать интересные факты об истории создания корейского алфавита, об особенностях празднования этого дня в Южной Корее, а также ознакомиться с представленной литературой.

Выставка будет работать. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону 8 (4242) 45-25-47.