Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам

Вечер-встреча «Звезда рыбака» состоится в областной библиотеке 17 октября. Об этом ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Посетители мероприятия узнают об истории становления и развития рыбной промышленности островного региона, о единственной женщине-бригадире рыболовецкой бригады, Герое Социалистического труда Александре Хан, а также о современном состоянии отрасли.

Вечер дополнят воспоминания Максима Макарова, бывшего 2-го помощника капитана судна «Профессор Хромов», о его экспедиции в Антарктиду.

Начало мероприятия в 13.00 в зале заседаний (первый этаж).

Запись организованных групп и справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.