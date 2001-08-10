Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2019
Сегодня 00:25
64,74|71,30|58,65
Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
13:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам

Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам

Вечер-встреча «Звезда рыбака» состоится в областной библиотеке 17 октября. Об этом ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Посетители мероприятия узнают об истории становления и развития рыбной промышленности островного региона, о единственной женщине-бригадире рыболовецкой бригады, Герое Социалистического труда Александре Хан, а также о современном состоянии отрасли.

Вечер дополнят воспоминания Максима Макарова, бывшего 2-го помощника капитана судна «Профессор Хромов», о его экспедиции в Антарктиду.

Начало мероприятия в 13.00 в зале заседаний (первый этаж).

Запись организованных групп и справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?