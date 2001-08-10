Команды из Южно-Сахалинска стали победителями полуфинала областной Лиги КВН

Полуфинальная игра Сахалинской лиги КВН состоялась в областном центре. Она собрала двеять лучших островных команд. На сцене выступили коллективы из Холмска, Александровска-Сахалинского, Поронайска и Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

- Эта лига была возрождена совсем недавно. Если раньше у нас в КВН играли только школьники, и команд было немного, то сегодня в это движение вовлечены почти все районы области и играет молодежь самого разного возраста – школьники, студенты средне-специальных, высших учебных заведений, а также рабочая молодежь. Все это благодаря системной работе специалистов агентства по делам молодежи Сахалинской области. КВН — это не просто шутки, а напряженная работа над созданием номеров. Где-то вокальное, театральное искусство. Ребята усиленно готовились к этой игре, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.

Активно готовиться к игре сахалинские юмористы начали за неделю до полуфинала. В этот раз редактуру проводили приглашенные эксперты из Хабаровска и Москвы. Сделать номера сахалинцев более яркими помогали редактор и режиссёр Всероссийской Юниор-Лиги КВН, автор телевизионной Высшей лиги КВН в составе воронежской команды «25-я», актриса сериалов на ТНТ Анастасия Дудко, а также участник Премьер Лиги КВН в составе команды «Сделано в Хабаровске», участник Высшей лиги Международного Союза КВН в составе команды «Ботанический сад», обладатель двух КиВиНов в Юрмале и трижды чемпион тихоокеанской лиги Алексей Астафьев.

- За эти дни была проделана колоссальная работа и редакторским составом, и командами. Кто-то даже в ночь писал конкурсы до последнего, им было тяжело, особенно морякам, которые по два часа ездили в одну сторону. Но концерт получился замечательным, ребята молодцы. Многие команды подтянулись и сделали невозможное. Мы очень рады и хочется, чтобы к финалу команды еще больше постарались и выступили блестяще, - отметила Анастасия Дудко.

По итогу игры первое место завоевали сборная школ Южно-Сахалинска «Проспект мира» и «Сборная бездомных котов». Второе место заняла сборная Сахалинского морского училища им.Т.Б. Гуженко» из Холмска. Третье место досталось команде «Динамик», представляющей Центр детского творчества «Радуга» из Александровска-Сахалинского.

Победителями отдельной номинации «Приз редакторов» стали команда «Дебют» из Сахалинского техникума сервиса, а также сборная школ Поронайска «Милые лица». Они также как и победители главных номинаций выступят на финале областной Лиги КВН, который пройдет в ноябре.