Мифы о родительском воспитании развеют в областной библиотеке

Лекция «Мифы о родительском воспитании» состоится в областной библиотеке. Мероприятие пройдёт 26 октября в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку» на площадке молодёжного центра «Универсалка». Начало в 13.00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Семейный психолог Ольга Власенко расскажет родителям как выстроить гармоничные отношения между родителями и детьми, а также ответит на интересующие вопросы. Лекция будет актуальна и полезна родителям детей всех возрастов.

Для юных посетителей, библиотекари совместно со специалистом АНО «Центр чтения», Натальей Петровской проведут интерактивные громкие чтения книг английской детской писательницы Джулии Дональдсон, поэтессы, драматурга, автора серии учебных книг для младших школьников. Её сказки в стихах переведены на многие языки мира и стали бестселлерами среди читателей дошкольного возраста. После чтения ребята смастерят своими руками персонажей по мотивам прочитанных книг.

Записаться на лекцию можно по телефону 8 (4242) 45-25-28.