Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2019
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17:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Маломобильных островитян приглашают на встречу с психологом

Тематическая встреча «Дорогу осилит идущий» состоится в конференц-зале областной библиотеки 25 октября. В мероприятии примет участие кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Сахалинского государственного университета, практикующий психолог Римма Кутбиддинова.

Как ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе СахОУНБ, участников встречи научат преодолевать негативные эмоции, повышать стрессоустойчивость позитивным мышлением. Кроме того, у присутствующих будет возможность задать свои вопросы психологу.

Начало в 13:00. Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-25.

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