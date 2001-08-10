Выставку картин художника-пограничника Вячеслава Устинова откроют в Южно-Сахалинске

Юбилейная выставка художника-пограничника Вячеслава Устинова будет посвящена сразу нескольким событиям - 10-летию выставочной деятельности, Дню чекиста и грядущему 75-летию Победы. Открытие выставки состоится в центральной городской библиотеке им. Кузнецова 18 октября. Начало в 17:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.

В областном центре выставка художника пройдет в четвертый раз. Последняя масштабная экспозиция была представлена в 2016 году. Сейчас южносахалинцы смогут увидеть новые работы живописца: из 44 картин, отобранных для экспонирования, 36 представлены на суд зрителя впервые.

Вячеслав Михайлович Устинов - отставной офицер-пограничник, родился в городе Хвалынске Саратовской области. Окончил высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Дзержинского в Алма-Ате. Дальнейший трудовой и жизненный путь связал с Сахалином, где проходил службу.

В копилке художника выставки в пограничных управлениях Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Самары. Передвижная экспозиция размещалась и на родине Устинова в филиале Радищевского музея.

Сам Вячеслав Михайлович относит себя к представителям группы хвалынских художников. Он не раз становился участником межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина» на родине своего известного земляка Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, легендарного живописца, заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Посетители выставки Вячеслава Устинова смогут увидеть портреты современников, ветеранов Великой Отечественной войны, героев-пограничников, которые исполняли интернациональный долг в Афганистане и других горячих точках. Много интересного для себя найдут любители островной природы - в серии пейзажей с особой теплотой запечатлены красоты острова. Также будут представлены натюрморты с сахалинскими дикоросами, цветами.