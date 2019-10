Фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Jazz» завершился в областном центре

Второй день III российско-японского фестиваля «Сахалин-Хоккайдо Jazz» подарил островитянам встречи с Народным артистом России Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром, а также с трио Fox Capture Plan из Токио, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинскую филармонию.

Накануне днем на встрече с журналистами Игорь Бутман отметил, что фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Jazz» год от года набирает обороты. Это событие стало настолько ярким, что вызывает большой интерес музыкантов не только в России и Японии, но и в других странах. Тему постижения секретов джаза Игорь Бутман продолжил в этот же день во время творческой встречи и мастер-класса на сцене ГДК «Родина».

Чуть позже еще один мастер-класс на этой же площадке провели и гости из Токио. В составе коллектива – пианист Кисимото Рё, басист Каваи Хидехиро и барабанщик Иноуэ Цукаса. Музыканты рассказали о ритмических схемах в композициях.

Вечером в ККЗ «Октябрь» японские джазмены открыли концертную программу второго фестивального дня. Сахалинской публике они представили свои лучшие авторские сочинения, в числе которых «Capturism», «Greates blue», «Yellow counter» и другие композиции.

- Наше трио было создано в 2011 году, – рассказали музыканты. – Год назад мы выпустили уже седьмой по счету альбом. Наша музыка используется в кино, телепередачах и даже в компьютерных играх. Мы успешно гастролировали в Китае и Корее, в Индонезии и Сингапуре, в Австралии и Франции.

Центральным событием вечера, как, впрочем, и всего фестиваля, стало выступление Игоря Бутмана и Vосковского джазового оркестра? который он возглавляет. На Сахалин музыкальный коллектив привез специальную концертную программу. В нее вошли интересные произведения, часть из которых джазмены еще нигде раньше не исполняли.

В концерте прозвучали инструментальные композиций «Things ain't what they used to вe» Мерсера Эллингтона, «Mount Harissa» из «Дальневосточной сюиты» Дюка Эллингтона, «Nutville» Хораса Сильвера. Песню «Nature boy» из джазовой классики Фрэнка Синатры исполнил вместе с оркестром пианист и певец Олег Аккуратов.

Украшением стал выход на сцену блистательной солистки Фантине, которая приехала на остров вместе с музыкальным коллективом Игоря Бутмана. Певица уже снискала славу в Америке и Австралии. Для сахалинцев она исполнила несколько песен из репертуара Эллы Фицджеральд, в числе которых «My Little Yellow Basket». А вокальную композицию «Como Un Bolero» Хосе Антонио Родригеса она спела на родном – испанском языке.

Зал аплодировал коллективу Игоря Бутмана и солистам стоя. А на бис джазмены исполнили легендарную песню Луи Армстронга «C'est Si Bon».