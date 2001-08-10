Островитян зовут поучаствовать в выставке «На пороге чудес»

Областная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «На пороге чудес», в рамках проекта «Палата ремёсел» пройдет в Южно-Сахалинске 7 декабря. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального центра народного творчества.

К участию в выставке-конкурсе приглашаются мастера и творческие объединения декоративно-прикладного творчества, независимо от наличия художественного образования возрасте от 18 лет. Конкурсные работы участников будут оценивать специальное жюри.

Заявки принимаются до 1 ноября на электронный адрес: a.kasprova@sakhalin.gov.ru либо на юридический адрес: 693007, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 24, оф 23, отдел методики досуговой деятельности и социально творческих заказов, ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества». С положением, условиями проведения мероприятия можно ознакомиться на сайте ОЦНТ.

Телефон/факс: 8 (4242) 50-05-33, 43-51-63.