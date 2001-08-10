Сахалинцев приглашают взглянуть на «Мистический путь Николая Гоголя»
Открытие выставки «Мистический путь Николая Гоголя» состоится 3 ноября в «Ночь искусств» в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Начало в 18:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Выставка окунет посетителей в разные периоды жизни Гоголя, полной загадок и умолчаний. Мемориальные предметы и их истории, рассказанные экскурсоводами Дома Гоголя и музея книги Чехова, помогут посетителям постигнуть тайны жизни и смерти великого писателя.
Особенными экспонатами выставки являются серебряная чарка, – именно ее писатель подарил на свадьбу своей сестре, а также прижизненное издание книги «Выбранные места из переписки с друзьями».
Кроме этого, гости увидят обширную коллекцию иллюстраций и гравюр по произведениям Н. В. Гоголя, тематические открытки, миниатюрные статуэтки, каретные часы, подсвечник, дорожное бюро, посуду, афиши к спектаклям, одежду XIX века и даже изразцы печной стены гоголевской эпохи. В мультимедийной зоне можно будет полистать брошюру 1857 года «Последние дни жизни Н. В. Гоголя».
«Мистический путь Николая Гоголя» – первая совместная работа Дома-музея Н. В. Гоголя и музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». В период с 3 по 5 ноября сотрудники Дома-музея Н. В. Гоголя проведут лекции, методический семинар для учителей, круглый стол для музейщиков, авторские экскурсии, а также площадку «Закрытого показа» фильмов «Вий», снятых в ХХ и XXI веке.
Выставочный проект проходит в рамках Национального проекта «Культура».
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