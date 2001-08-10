Сахалинский Чехов-центр открыл 89-ый театральный сезон
Официальный старт театрального сезона ознаменовался премьерой спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Стихотворную пьесу Леонида Филатова на большую сцену перенес художественный руководитель островного театра Александр Агеев. Произведение по мотивам русских сказок вышло в 1987 году и благодаря неповторимому филатовскому юмору вмиг разошлось на цитаты.
Дух русских народных сказок в сценографии передал главный художник Чехов-центра Кирилл Пискунов. Специально для спектакля написал музыку именитый композитор Николай Морозов. Артистам пришлось освоить народные инструменты – трещетки, бубны, тарелки и почти забытые сейчас – кугиклы, калюку, жалейку.
– Спектакль замечательный! Мы с мужем получили огромное удовольствие. Костюмы – глаз не оторвать, красивейшие декорации, но самое главное, конечно, – энергетика наших артистов, – поделилась южносахалинка Елена Саранцева. – Мы всегда ходим в театр, когда бываем в отпуске. Так вот, наш Чехов-центр ничем не уступает Москве и Петербургу.
Несмотря на то, что официально 89-ый сезон открылся премьерой 19 и 20 октября, артисты начали радовать зрителей еще в сентябре. Состоялось несколько показов перформанса «Вторник короткий день» в постановке московского режиссера Александра Созонова. Чехов-центр уже побывал с гастролями на Итурупе и на Дальневосточном театральном фестивале в Хабаровске.
В этом году труппу пополнили сразу пять артистов. Все они вышли на сцену в премьерном «Федоте». А выпускница Новосибирского государственного театрального института Светлана Задвинская сыграла одну из главных ролей.
В нынешнем сезоне сахалинских театралов ждут еще несколько запоминающихся премьер. Уже 26 и 26 октября на малой сцене представят спектакль «Экстремалы» по пьесе Фолькера Шмидта, над постановкой работает режиссер из Санкт-Петербурга Петр Шерешевский. Также сахалинцы увидят спектакли: «Мария Стюарт» по трагедии Фридриха Шиллера, «Калека с острова Инишман» Мартина Макдонаха и другие премьеры.
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