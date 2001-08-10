Южносахалинцев приглашают на фотовыставку «Как все»

Фотовыставка «Как все» открылась в областном центре народного творчества в минувшую субботу, 19 октября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ОЦНТ.

Приветственное слово было предоставлено автору проекта - Татьяне Ковач. За год выставка располагалась на разных площадках города и даже за его пределами. Изначально у организаторов не было такой цели, однако очень скоро стало ясно, что это просто необходимо - разрушить стереотипы о том, что семьи с ребенком с инвалидностью несчастны или, что дети с синдромом Дауна не понимают происходящего вокруг. Помимо фотовыставки организаторы проекта провели классные часы о синдроме Дауна среди школьников города.

Фотовыставка открыта до 19 ноября. Посетить ее можно с понедельника по пятницу до 19:00, в субботу - до 17:00, воскресенье – выходной. Вход свободный.