Лучших вокалистов арт-фестиваля «Заяви о себе» назвали в Южно-Сахалинске
В субботу, 19 октября, в киноконцертом зале «Октябрь» состоялся финал конкурса молодых исполнителей «Заяви о себе». Девятый арт-фестиваль собрал полный зал зрителей, команду волонтеров и участников-вокалистов – профессионалов и любителей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Центр молодежных инициатив областного центра.
- Арт-фестиваль «Заяви о себе» начинался как небольшое мероприятие в одном из городских клубов по месту жительства и разросся благодаря талантливым ребятам и зрителям, которые готовы их поддерживать, - открыл фестиваль директор ЦМИ Олег Гортованов. – Мы уже второй год проводим фестиваль в таком формате, выделив каждое творческое направление. Итогом прошлого фестиваля стали многочисленные совместные проекты участников.
В этом году в финал вокального конкурса прошли 25 молодых исполнителей из Южно-Сахалинска и районов области. Каждый новый фестиваль расширяет географию и привлекает все больше участников из других городов: в зале ККЗ «Октябрь» вокалистов поддерживали зрители из населенных пунктов юга Сахалина, северных районов области вплоть до Тымовского и Ноглик.
Впервые за всю историю фестиваля в число конкурсантов вошла представительница Китайской Народной Республики - У Сяосюань, исполнившая песню на родном языке. Девушка получает педагогическое образование в Сахалинском государственном университете по специальности русский язык и литература.
Каждый участник старался удивить жюри и покорить зал необычным исполнением всем известных хитов российских и зарубежных исполнителей. Ребята дополняли свои выступления видеоклипами, некоторые из которых режиссировали сами, и подтанцовкой.
В жюри вошли педагоги по вокалу и актерскому мастерству, победители и призеры международных, всероссийских и региональных вокальных конкурсов, руководитель студии звукозаписи, представители партнеров арт-фестиваля. Судейская коллегия оценивала мастерство исполнения, а также художественное оформление и общее впечатление от номера.
Лучшими в номинации «Исполнение песен известных авторов» (категория «Любители») стали:
1 место – Валентина Солнцева;
2 место – Олеся Михеева;
3 место – Кристина Шенеман.
В номинации «Исполнение песен известных авторов» (категория «Профессионалы») лучшими были признаны:
1 место – Токтогул Жумабеков;
2 место – Владимир Киносита;
3 место – Александра Баленко.
В номинации «Исполнение песен собственного сочинения» (категория «Любители») первенствовали:
1 место – Эльвира Мухаметова;
2 место – Диана Югай;
3 место – Артем Доронин.
Победители в номинации «Исполнение песен собственного сочинения» (категория «Профессионалы»):
1 место – Дарина Бычкова;
2 место – Георгий Ирмаш;
3 место – группа «CONNECT».
Второй год подряд самая активная группа поддержки у Дмитрия Апаева, выступавшего в категории «Профессионалы». Он же получил особый приз от звукозаписывающей студии – запись собственного трека.
Победители в каждой из номинаций получили возможность записать свои композиции в профессиональной студии, а также подарки от партнеров и спонсоров фестиваля. Кроме того, все участники были награждены дипломами и грамотами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:30 15 Октября Холодной воды не будет завтра на севере Южно-Сахалинска
- 16:00 16 Октября Часть Южно-Сахалинска останется завтра без холодной воды
- 12:40 17 Октября Женщина погибла под колесами авто на корсаковской трассе
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
- 12:30 26 Сентября Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
- 12:20 3 Октября Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
21:09 14 Октября Сооснователь детской медиашколы Никита Потепалов: На Сахалине могут вырасти звезды экстремального спорта
19:59 10 Октября Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?