Лучших вокалистов арт-фестиваля «Заяви о себе» назвали в Южно-Сахалинске

В субботу, 19 октября, в киноконцертом зале «Октябрь» состоялся финал конкурса молодых исполнителей «Заяви о себе». Девятый арт-фестиваль собрал полный зал зрителей, команду волонтеров и участников-вокалистов – профессионалов и любителей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Центр молодежных инициатив областного центра.

- Арт-фестиваль «Заяви о себе» начинался как небольшое мероприятие в одном из городских клубов по месту жительства и разросся благодаря талантливым ребятам и зрителям, которые готовы их поддерживать, - открыл фестиваль директор ЦМИ Олег Гортованов. – Мы уже второй год проводим фестиваль в таком формате, выделив каждое творческое направление. Итогом прошлого фестиваля стали многочисленные совместные проекты участников.

В этом году в финал вокального конкурса прошли 25 молодых исполнителей из Южно-Сахалинска и районов области. Каждый новый фестиваль расширяет географию и привлекает все больше участников из других городов: в зале ККЗ «Октябрь» вокалистов поддерживали зрители из населенных пунктов юга Сахалина, северных районов области вплоть до Тымовского и Ноглик.

Впервые за всю историю фестиваля в число конкурсантов вошла представительница Китайской Народной Республики - У Сяосюань, исполнившая песню на родном языке. Девушка получает педагогическое образование в Сахалинском государственном университете по специальности русский язык и литература.

Каждый участник старался удивить жюри и покорить зал необычным исполнением всем известных хитов российских и зарубежных исполнителей. Ребята дополняли свои выступления видеоклипами, некоторые из которых режиссировали сами, и подтанцовкой.

В жюри вошли педагоги по вокалу и актерскому мастерству, победители и призеры международных, всероссийских и региональных вокальных конкурсов, руководитель студии звукозаписи, представители партнеров арт-фестиваля. Судейская коллегия оценивала мастерство исполнения, а также художественное оформление и общее впечатление от номера.

Лучшими в номинации «Исполнение песен известных авторов» (категория «Любители») стали:

1 место – Валентина Солнцева;

2 место – Олеся Михеева;

3 место – Кристина Шенеман.

В номинации «Исполнение песен известных авторов» (категория «Профессионалы») лучшими были признаны:

1 место – Токтогул Жумабеков;

2 место – Владимир Киносита;

3 место – Александра Баленко.

В номинации «Исполнение песен собственного сочинения» (категория «Любители») первенствовали:

1 место – Эльвира Мухаметова;

2 место – Диана Югай;

3 место – Артем Доронин.

Победители в номинации «Исполнение песен собственного сочинения» (категория «Профессионалы»):

1 место – Дарина Бычкова;

2 место – Георгий Ирмаш;

3 место – группа «CONNECT».

Второй год подряд самая активная группа поддержки у Дмитрия Апаева, выступавшего в категории «Профессионалы». Он же получил особый приз от звукозаписывающей студии – запись собственного трека.

Победители в каждой из номинаций получили возможность записать свои композиции в профессиональной студии, а также подарки от партнеров и спонсоров фестиваля. Кроме того, все участники были награждены дипломами и грамотами.