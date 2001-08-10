Сахалинская областная библиотека приглашает любителей искусства присоединиться к масштабной акции и посетить творческие площадки «Ночи искусств - 2019». В этом году всероссийская акция пройдет 3 ноября под девизом «Искусство объединяет». В СахОУНБ для гостей подготовили масштабную программу, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Любительские театральные объединения Сахалина представят зрителям спектакль и юмористические миниатюры. Помимо этого, каждый желающий сможет почувствовать себя актером, посетив творческую площадку для всей семьи «Играем в театр» по великому произведению Шекспира «Ромео и Джульета», или прочитав стихотворение в полной темноте. Поэтический вечер «Нет, я не Байрон, я другой», посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова, позволит окунуться в Золотой век русской литературы, а презентация книги сахалинского историка В.В. Щеглова «Опыт сахалинских переселений: 1853-2000 гг.» заинтересует всех, кто увлекается краеведением.

Проверить и улучшить свои знания по истории родного края желающие смогут, приняв участие в краеведческом фотоквесте «История в объективе» или посмотрев документальные фильмы из фонда Государственного исторического архива Сахалинской области. Гостей ждет погружение в историю создания рукотворной книги и знакомство на практике с искусством печатного книжного знака. Каждый сможет постичь азы переплетного дела и изготовить настоящую книгу своими руками, вырезать собственный экслибрис в редкой изобразительной технике линогравюры и сделать его оттиск на офортном станке.

На экскурсии «Литературное метро. Пункт назначения» гостей ждет знакомство со старинными и ценными изданиями из фонда библиотеки. Для самых маленьких гостей пройдут мастер-классы по изготовлению книжки-малышки и игрушки для пальчикового театра.

Посетителей ждет праздничная концертная программа ко Дню народного единства, подготовленная совместно с диаспорами Сахалинской области.

В течение всей «Ночи искусств» будут проходить интеллектуальные турниры и викторины, работать литературное кафе и фотозона. Самые активные участники получат призы и памятные сувениры. Подробная программа акции с указанием времени представлена на сайте СахОУНБ. Телефоны для справок: 8 (4242) 45-25-28, 45-25-21.