Чехов-центр приглашает сахалинцев на новогодний марафон

С 22 декабря в Чехов-центре стартует новогодний марафон. В этом году Чехов-центр готовит сразу три премьеры для детей и их родителей. Традиционно сахалинский театр приглашает на сказку ребят дошкольного и младшего школьного возраста, изюминкой этой новогодней кампании станет спектакль для взрослых, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

На большой сцене театра для юных зрителей будет показана сказка «Рождественская история» по известному произведению Чарльза Диккенса в постановке режиссера Александра Агеева. Это история про старого скрягу Скруджа, к которому явились три рождественских Духа и отправили его в фантастическое путешествие в прошлое, настоящее и будущее. Новогодний спектакль Чехов-центра предлагает погрузиться в мистический и таинственный мир Диккенса, познакомиться с причудливыми обитателями рождественского Лондона, понять, что такое истинные и мнимые ценности и отправиться в настоящий полет.

Еще одну историю «Царский подарок» (режиссер Элистин Михайлов) специально для Чехов-центра написала известный детский драматург Анна Богачева. Зрители перенесутся во времена Петра I и узнают, что Новый год на Руси праздновали осенью и далеко не все обрадовались новому календарю. Юные зрители по традиции не останутся сторонними наблюдателями – для них подготовлены интерактивные игры, заводные танцы и множество других сюрпризов. Новогоднее представление «Царский подарок» будет показано в фойе 2-го этажа Чехов-центра.

Взрослых Чехов-центр приглашает провести «Зимний вечер в кабаре». Именно так называется музыкальная постановка, режиссером которой выступит лауреат высшей театральной награды России – национальной премии «Золотая маска», автор русских переводов мюзиклов (самый известный хит «Нотр Дам де Пари» «Belle» принадлежит её перу) Сусанна Цирюк. Для сахалинцев она представит сногсшибательное новогоднее шоу, которое смело можно поставить в один ряд с лучшими бродвейскими ревю. Зрители окажутся в настоящем кабаре, где всегда есть место потрясающей музыке, умопомрачительным хореографическим номерам, нешуточным страстям, горячей любви и гомерически смешному юмору.

Подробности по телефонам: 8 (4242) 42-52-62, 30-62-42.