О судьбе Геннадия Невельского расскажут сахалинцам

Музей книги Чехова приглашает на лекцию о путешественнике Геннадии Невельском. Её посвятят 170-летию с начала Амурской экспедиции, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

- Антон Чехов в книге «Остров Сахалин», часто упоминал имя великого русского мореплавателя, цитировал книгу «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849-1855 гг.» Он писал о том, что селения Сахалина нужно называть не в честь надзирателей и тюремщиков, а именами таких исследователей как Геннадий Невельской. И правда, пожелания писателя исполнены, имя мореплавателя носит город Невельск, в Южно-Сахалинске есть улица Невельского, уютный сквер, названный в честь него, - отмечают в музее.

На лекции посетители узнают биографию великого мореплавателя и исследователя, познакомятся с интересными фактами, например, за что Невельского хотели разжаловать в матросы, и почему он действовал вопреки приказу, при этом оставаясь настоящим русским патриотом.

Мероприятия пройдут 24 и 31 октября. Начало в 17:00.