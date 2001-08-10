Музей книги Чехова приглашает всех желающих принять участие в «Сорочинской ярмарке». Она пройдет 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств 2019». Открытие ярмарки в 14:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей.

На мероприятии южносахалинцы смогут купить мёд, продукты пчеловодства, овощи, фрукты и выпечку от островных производителей, а также промышленные товары, художественные изделия, сувенирная продукция.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 1 ноября по телефону 8-962-419-76-56.