Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2019
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13:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на "Сорочинскую ярмарку"

Музей книги Чехова приглашает всех желающих принять участие в «Сорочинской ярмарке». Она пройдет 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств 2019». Открытие ярмарки в 14:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей.

На мероприятии южносахалинцы смогут купить мёд, продукты пчеловодства, овощи, фрукты и выпечку от островных производителей, а также промышленные товары, художественные изделия, сувенирная продукция.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 1 ноября по телефону 8-962-419-76-56.

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