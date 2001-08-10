Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2019
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14:20, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Пароход в технике оригами научат делать сахалинцев

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает на занятие по созданию модели парохода в технике оригами в рамках «Семейного досуга». На мероприятии участникам расскажут о путешествии Чехова на остров. Там же они увидят стилизованную палубу парохода «Байкал» и модель парохода «Петербург». Затем гости изготовят своими руками кораблик в технике оригами под руководством сотрудника музея.

Занятие пройдет 26 октября в 13:00 и 15:00. Возрастных ограничений нет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

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