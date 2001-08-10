Экскурсию по театральному закулисью проведут для островитян

Чехов-центр приготовил для зрителей экскурсию по театральному закулисью. Она пройдет в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября. Проведут ее директор театра Татьяна Корнеева и художественный руководитель Александр Агеев. Начало в 22:30, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Это уже третий опыт такой экскурсии для взрослых. Две первых пользовались колоссальным успехом: когда мы объявляли о записи желающих, то в первые полчаса свободных мест уже не было, - рассказывает директор Чехов-центра Татьяна Корнеева. - Школьники - частые гости нашего театра, мы проводим экскурсии для классов, детских площадок, но нам хочется, чтобы и взрослые смогли побывать за кулисами, узнать, как рождается спектакль, посмотреть цеха и отделы, почувствовать себя артистом, стоящим на сцене перед публикой. Для нас с Александром Александровичем большая честь стать для зрителей в эту ночь проводниками в волшебный мир театра».

На экскурсию отправятся первые 40 человек, которые напишут о своем желании прийти в WhatsApp по номеру 8-924-181-9790 (Анна Скуднова, специалист по связям с общественностью Чехов-центра). С одного номера записываем не больше двух желающих.

Также в рамках «Ночи искусств» в Чехов-центре будут показаны две премьеры этого театрального сезона «Экстремалы» и «Вторник короткий день».