Камерный хор El Canto дебютировал на сцене сахалинского Чехов-центра
Камерный хор El Canto под управлением Павла Гололобова дал первый сольный концерт под названием «У любви нет границ» в Южно-Сахалинске. Он состоялся в Чехов-центре 22 октября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинской филармонии.
Презентация музыкального коллектива Сахалинской филармонии состоялась год назад. С отдельными номерами артисты хора выступали в больших концертах, торжественных церемониях и культурно-массовых мероприятиях, проходивших в островном регионе. Но сольная концертная программа El Canto была представлена публике впервые. Творческий дебют камерного хора пришелся на его первый день рождения, и стал прекрасным подарком островным меломанам.
- Мы рады сегодня продемонстрировать нашим слушателям всё, что мы умеем, и всё, что наработали за этот год, – сказал руководитель и дирижер камерного хора El Canto Павел Гололобов. – Для нас важно привлечь внимание зрителей к искусству хорового пения, вызывать у них самые положительные эмоции, и даже в какой-то мере удивить.
Открыли концерт произведения «Осень» и «Зимняя дорога» на слова А. С. Пушкина. К русской поэзии камерный хор в концерте обращался еще не раз – звучали вокальные композиции на стихи А. А. Фета и А. К. Толстого. Артисты El Canto порадовали публику произведениями, входящими в антологию отечественной и зарубежной хоровой классики.
Коллектив постарался донести до слушателей и музыку с духовным наполнением. Вокалисты представили произведение «Слава отцу и сыну» русского композитора П. Г. Чеснокова, а также две американские композиции – «Deep river» и «I`m a rolling», относящиеся к музыкальному жанру спиричуэл.
В программе прозвучало несколько русских народных песен в обработках отечественных композиторов, в том числе и великого С. В. Рахманинова. Не обошли стороной артисты и творчество знаменитого военного дирижера Валерия Халилова. Прозвучал его романс «Лепестки жасмина», который композитор Сергей Екимов переработал специально для хора.
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