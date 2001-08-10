Организаторы девятого молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе» продолжают принимать заявки от танцевальных студий, хореографических коллективов и начинающих танцоров. Регистрация конкурсантов продлится до 29 октября.

Как ТИА "Острова" рассказали в ЦМИ, в творческом соревновании могут принять участие как танцоры с сольными номерами, так и коллективы, возраст конкурсантов должен составлять от 14 до 30 лет. В этом году победители будут определены среди любителей и профессионалов в трех номинациях: «Сольное исполнение», «Дуэт» и «Коллективное исполнение».

Участникам предстоит пройти отборочный тур, который состоится 5 ноября. Имена победителей в хореографическом направлении арт-фестиваля будут названы 16 ноября на сцене городского дома культуры «Родина».

Подать анкету можно, отправив ее на электронную почту e.malyushkina@yuzhno-sakh.ru, либо принести в бумажном виде по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, кабинет 27 (МАУ «Центр молодежных инициатив»). Также участники могут заполнить специальную форму в онлайн-сервисе Документы Google.

Дополнительная информация доступна по телефонам: 8 (4242) 312-682 (доб. 2), 312-682 (доб. 9).