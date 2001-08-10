Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2019
Сегодня 00:29
63,86|71,14|61,36
Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
16:15, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на юбилейный вечер поэта Романа Хе

Творческий вечер «Нота Ля», посвящённый 70-летию поэта, барда и переводчика, члена Союза писателей России Романа Хе состоится в областной библиотеке 8 ноября. Начало в 17.30, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Участники вечера познакомятся с творческой программой автора и его последним сборником стихов и переводов. Слушатели смогут задать писателю вопросы, а также поделиться своими мыслями о его творчестве в рамках свободного микрофона.

Мероприятие состоится в конференц-зале СахОУНБ на первом этаже. Вход свободный.

Телефон для справок 8 (4242) 45-25-02. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?