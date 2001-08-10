Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки

Выставка, посвящённая книжным владельческим знакам – экслибрисам и штемпелям XIX–XX веков откроется в фойе областной библиотеки 2 ноября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Впервые читателям будут представлены более 20 изданий из фонда особо ценных и редких документов библиотеки. Среди выставленных экземпляров посетители увидят «Задачи сельскохозяйственной гидротехники в Амурской области» 1911 года издания с экслибрисом «Библиотека Генерального и Главного штаба», «Опыт обзора рыб Российской Империи» 1907 года с редким именным экслибрисом «Я.Щ.» на издании, владельцем которого является Яков Павлович Щелкановцев (1870–1938), известный профессор Императорского Варшавского университета с дарственной надписью В. И. Грацианова «Дорогому Якову Павловичу Щелкановцеву на добрую память от автора. 4.IX.07» и другие издания.

Выставка будет работать до 30 ноября. Вход свободный.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-52.