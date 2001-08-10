Сахалинцев приглашают провести «Ночь искусств» в заколдованном месте
Музей книги Чехова приглашает на ежегодную всероссийскую акцию «Ночь искусств». Она пройдет 3 ноября под общей темой «Заколдованное место», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
- Общее настроение «Ночи искусств» в этом году задала выставка «Мистический путь Николая Гоголя», с открытия которой начнется вечер. Гости музея увидят песочное и танцевальное шоу, посетят реставрационную мастерскую и сделают себе «страшный» грим. Дети и родители смогут изготовить тряпичную куклу, оберег, подсвечник, купальский венок или слепить из теста декоративные «летающие» вареники, известные всем по произведению «Ночь перед Рождеством». По гоголевским мотивам в постоянной экспозиции музея будет оформлена фотозона. Завершат акцию тематические выступления профессионального фокусника, шоу мыльных пузырей и света.
В малом зале кинотеатра «Октябрь» состоятся бесплатные просмотры «старого» и «нового» фильмов «Вий». Современный фильм обсудят на «Закрытом показе» с экспертами из московского Дома-музея Гоголя.
С 14:00 до 18:00 в сквере рядом с музеем будет работать «Сорочинская ярмарка». Вы сможете приобрести товары местных производителей: оригинальные украшения, поделки, вязаные изделия, картины, а также различные продовольственные товары. Здесь вы увидите яркие выступления творческих коллективов и сможете сделать своими руками поделку на мастер-классе. А в фотозоне вас ждут герои гоголевских произведений, - поделились программой мероприятия в музее.
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