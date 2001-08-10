Пенсионеров из Южно-Сахалинска научили уникальной технике рукоделия

Развлекательная программа с мастер-классом «Краски осени» в рамках проекта «Сахалинское долголетие» прошла на базе центра досуга «Теремок». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.

Айрис фолдинг (Iris folding), или «радужное складывание», - голландская техника рукоделия. Она позволяет создать объемные работы со спиральным изображением с помощью цветной бумаги и картона. С начала XX века местные жители украшали таким образом праздничные открытки, фотоальбомы, панно, картины и другие предметы интерьера. А теперь благодаря мастер-классу работать в этой необычной технике могут и южно-сахалинские пенсионеры.

Как рассказала одна из организаторов мероприятия Наталья Тульцева, айрис фолдинг помогает развивать и держать в тонусе мелкую моторику рук, что очень важно для людей старшего возраста. Алгоритм прост для освоения - изображение получается путем накладывания полосок цветной бумаги друг на друга в виде спирали. Материалы для творчества также доступны - это клей и цветная бумага. Но с помощью данной техники можно создавать необычные и сложные композиции.

Кроме мастер-класса участники мероприятия «Краски осени» также поговорили об осенних приметах, обсудили рецепты приготовления витаминных напитков для повышения тонуса и иммунитета в осеннее время.

- Людям старшего возраста зачастую не хватает простого человеческого общения. Подобные мероприятия как раз и помогают компенсировать недостаток внимания, - поделилась мнением менеджер по культурной деятельности городского парка Галина Сорокина.

Она рассказала, что такие встречи на базе центра досуга «Теремок» будут проводить регулярно, не реже 1 раза в месяц. Следующую устроят в конце ноября и посвятят наступающей зиме.

Напомним, областной социальный проект «Сахалинское долголетие» стартовал в областном центре в апреле. Он помогает людям старшего возраста обрести новые возможности для активного и интересного досуга, познакомиться и обменяться опытом с единомышленниками. В рамках проекта проводятся бесплатные спортивные занятия, организуются культурные и творческие мероприятия. Участниками программы уже стали две тысячи человек из разных районов области в возрасте 65+.