Пенсионеров из Южно-Сахалинска научили уникальной технике рукоделия
Развлекательная программа с мастер-классом «Краски осени» в рамках проекта «Сахалинское долголетие» прошла на базе центра досуга «Теремок». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.
Айрис фолдинг (Iris folding), или «радужное складывание», - голландская техника рукоделия. Она позволяет создать объемные работы со спиральным изображением с помощью цветной бумаги и картона. С начала XX века местные жители украшали таким образом праздничные открытки, фотоальбомы, панно, картины и другие предметы интерьера. А теперь благодаря мастер-классу работать в этой необычной технике могут и южно-сахалинские пенсионеры.
Как рассказала одна из организаторов мероприятия Наталья Тульцева, айрис фолдинг помогает развивать и держать в тонусе мелкую моторику рук, что очень важно для людей старшего возраста. Алгоритм прост для освоения - изображение получается путем накладывания полосок цветной бумаги друг на друга в виде спирали. Материалы для творчества также доступны - это клей и цветная бумага. Но с помощью данной техники можно создавать необычные и сложные композиции.
Кроме мастер-класса участники мероприятия «Краски осени» также поговорили об осенних приметах, обсудили рецепты приготовления витаминных напитков для повышения тонуса и иммунитета в осеннее время.
- Людям старшего возраста зачастую не хватает простого человеческого общения. Подобные мероприятия как раз и помогают компенсировать недостаток внимания, - поделилась мнением менеджер по культурной деятельности городского парка Галина Сорокина.
Она рассказала, что такие встречи на базе центра досуга «Теремок» будут проводить регулярно, не реже 1 раза в месяц. Следующую устроят в конце ноября и посвятят наступающей зиме.
Напомним, областной социальный проект «Сахалинское долголетие» стартовал в областном центре в апреле. Он помогает людям старшего возраста обрести новые возможности для активного и интересного досуга, познакомиться и обменяться опытом с единомышленниками. В рамках проекта проводятся бесплатные спортивные занятия, организуются культурные и творческие мероприятия. Участниками программы уже стали две тысячи человек из разных районов области в возрасте 65+.
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