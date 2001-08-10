Больше 400 танцоров собрали сахалинские «Потешные заковырки»

IV областной фестиваль-конкурс народного танца «Потешные заковырки» завершился в Южно-Сахалинске. В этом году на мероприятии собралось более 400 участников с четырнадцати муниципалитетов области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу центра народного творчества.

Конкурсные просмотры проходили в течение двух дней. Каждый смог продемонстрировать свою технику в следующих номинациях:

«Народно-сценический танец» (номера основаны на сценической обработке русского народного танца и танцев народов мира, с выдержкой стиля, техники, музыки (без современной обработки));

«Народный стилизованный танец» (постановки, основанные на русской хореографии и хореографии народов мира, под народную музыку в современной обработке);

«Стилизация народного танца» (эти номера основаны на трансформации русского народного танца средствами современной хореографии и музыки);

В минувшее воскресенье, 27 октября, члены жюри назвали победителей. Ими стали:

«Стилизация народного танца»

Специальный диплом «За сценическую выразительность и артистизм»

Киселёв Святослав

Хореографический коллектив «Позитив»

Рук – Дарья Головина

Школа искусств села Троицкое

Специальный диплом «За композиционную целостность в хореографических произведениях «Замоскворечный променаж» и «Деревенский ДКданс»

Студия танца «Импульс», Рук – Екатерина Рящикова

Районный дом культуры «Октябрь», Углегорска

Специальный диплом «За высокий уровень исполнительского мастерства» (2 коллектива)

Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Сюрприз»

Рук – Наталья Пантюхова

Культурно досуговый центр «Океан» Корсакова

Хореографический ансамбль «Акварель»

Руководители – Наталья Кронина и Татьяна Калайтан

Детская школа искусств №2 Южно-Сахалинска

Специальный диплом «За воплощение русской темы средствами уличного танца» награждается руководитель

Команды «G-Next»

Виталий Протасов

Городской хореографический центр «Мечта» Южно-Сахалинска

Специальный приз «Русская душа», за оригинальную постановку на основе областных особенностей

Хореографический ансамбль «Ритмы детства»

Рук – Ольга Великжанина

Центр детского творчества Томари

Танец Белгородской области «Финтитюры»

Специальный диплом жюри «За авторский поиск обработки фольклорного материала Калужской области в хореографической композиции «Деревенские забавы»

Хореографический ансамбль «Сирин»

Рук – Вероника Кац, Южно-Сахалинск

Диплом лауреат II степени

Коллектив эстрадного танца «Джем»

Рук – Елена Чу

Дом культуры Шахтёрска

Диплом лауреат I степени

Студия танца «Импульс»

Рук – Екатерина Рящикова

Районный дом культуры «Октябрь» Углегорска

«Народный стилизованный танец»

Детская возрастная группа

Диплом за участие

Творческое объединение «Венера»

Рук – Надежда Омельченко

Дом детского творчества села Быков

Диплом лауреат II степени

Хореографический ансамбль «Сахалинский калейдоскоп»

Рук – Марина Сергиенко

Детская школа искусств Корсакова

Юношеская возрастная группа

Диплом за участие

Ансамбль народного танца «Исян»

Рук – Ольга Панькова

Районный центр досуга Ноглик

Диплом III степени

Танцевальный коллектив «Гранд»

Рук – Любовь Паршина

Сельский дом культуры села Мгачи

Диплом лауреат II степени

Хореографический ансамбль «Виктория»

Рук – Ирина Сдобникова

Детская школа искусств Корсакова

Диплом лауреат I степени

Команда «G-Next»

Рук – Виталий Протасов

Городской хореографический центр «Мечта» Южно-Сахалинска

Взрослая возрастная группа

Диплом лауреат III степени

Студия танца «Феерия»

Рук – Хурешпен Хомушку

Балетмейстер постановщик – Екатерина Рящикова

Районный дом культуры «Октябрь», Углегорск

Диплом лауреат II степени

Образцовый ансамбль танца «Плэйданс», группа «Импровиз»

Руководители – Николай Самусев и Александр Володин

Городской дом культуры «Родина» Южно-Сахалинска

Диплом лауреат II степени

Хореографический коллектив «Шарм»

Рук – Ирина Понаморенко

Дом культуры «Шахтёр» села Горнозаводск

Диплом лауреат I степени

Любительское объединение «Грация Плюс»

Рук – Анна Скорупская

Районный дворец культуры Охи

Смешанная возрастная группа

Диплом III степени

Хореографический ансамбль «Кураж», Рук – Эмма Григорьева, Районный дом культуры им. Г.И. Невельского, г. Невельск

«Народно-сценический танец»

Детская возрастная группа

Диплом за участие

Танцевальный клуб «Фэнтэзи», Рук – Ксения Гарматюк

Балет. пост. – Алла Канцыр, Районный центр досуга, Ноглики

Диплом II степени

Образцовый хореографический ансамбль «Сахалинские искорки»

Руководители – Ангелина Юрова и Сергей Карягин

Дворец детского и юношеского творчества, Южно-Сахалинск

Диплом I степени

Хореографический коллектив «Каруселица», Руководитель – Алла Елисеева

Детская школа искусств, села Быков

Диплом лауреат III степени

«Народный» коллектив художественного самодеятельного творчества - Ансамбль народного танца «Ассоль»

Руководитель – Ирина Самошкина

Центральный дом культуры Холмска

Юношеская возрастная группа

Диплом III степени

Ансамбль народного танца «Исян»

Рук – Ольга Панькова

Районный центр досуга Ноглик

Диплом II степени

Образцовый коллектив любительского художественного творчества хореографический ансамбль «Грация»

Рук – Ульяна Алиева

Районный дворец культуры Охи

Диплом II степени

Танцевальный ансамбль «Престиж»

Рук – Анна Мирошниченко

«Крабозаводской дом культуры «Утро Родины», Южно-Курильский городской округ

Диплом II степени

Хореографический ансамбль «Конфетти»

Рук – Юлия Зацепина, Детская школа искусств № 2, г. Южно-Сахалинск

Диплом I степени

Хореографический коллектив «Позитив»

Рук – Дарья Головина, Школа искусств села Троицкое

Диплом I степени

Хореографический коллектив «Каруселица»

Руководитель – Алла Елисеева, Детская школа искусств села Быков

Диплом лауреат III степени

Танцевальная студия «Дрим-Тим»

Рук – Юлия Сорокина

Центр искусства, культуры и досуга Макарова

Диплом лауреат III степени

Хореографический ансамбль «Жемчужина»

Рук – Мария Пастернак

Детская школа искусств Холмска

Диплом лауреат II степени

Хореографический коллектив «Родничок»

рук – Екатерина Муфтадинова, Детская школа искусств, Поронайска

Диплом лауреат II степени

Образцовый хореографический ансамбль «Сахалинские искорки»

Руководители – Ангелина Юрова и Сергей Карягин

Дворец детского и юношеского творчества Южно-Сахалинска

Диплом лауреат I степени

Хореографический ансамбль «Акварель»

Руководители – Наталья Кронина и Татьяна Калайтан

Детская школа искусств №2 Южно-Сахалинска

Молодежная возрастная группа

Диплом I степени

Хореографический ансамбль «Сирин»

Рук – Вероника Кац, Южно-Сахалинск

Диплом лауреат III степени

Хореографический коллектив «Каруселица»

Руководитель – Алла Елисеева

Детская школа искусств села Быков

Диплом лауреат I степени

Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Сюрприз»

Рук – Наталья Пантюхова

Культурно досуговый центр «Океан» Корсакова

Взрослая возрастная группа

Диплом лауреат II степени

Театр танца «Угол зрения»

Рук – Эдуард Кызылов

Культурно-досуговый центр «Мир» Поронайска

Диплом лауреат I степени

Народный коллектив любительского художественного творчества «Антре»

Рук – Ольга Великжанина

Томаринская централизованная клубная система, Томари

Смешанная возрастная группа

Диплом лауреат III степени

Хореографический коллектив «Искорки»

рук – Наталья Хан

Детская школа искусств Поронайска

Гран-при

Хореографический ансамбль «Ритмы детства»

Рук – Ольга Великжанина

Центр детского творчества Томари