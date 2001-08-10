Больше 400 танцоров собрали сахалинские «Потешные заковырки»
IV областной фестиваль-конкурс народного танца «Потешные заковырки» завершился в Южно-Сахалинске. В этом году на мероприятии собралось более 400 участников с четырнадцати муниципалитетов области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу центра народного творчества.
Конкурсные просмотры проходили в течение двух дней. Каждый смог продемонстрировать свою технику в следующих номинациях:
- «Народно-сценический танец» (номера основаны на сценической обработке русского народного танца и танцев народов мира, с выдержкой стиля, техники, музыки (без современной обработки));
- «Народный стилизованный танец» (постановки, основанные на русской хореографии и хореографии народов мира, под народную музыку в современной обработке);
- «Стилизация народного танца» (эти номера основаны на трансформации русского народного танца средствами современной хореографии и музыки);
В минувшее воскресенье, 27 октября, члены жюри назвали победителей. Ими стали:
«Стилизация народного танца»
Специальный диплом «За сценическую выразительность и артистизм»
Киселёв Святослав
Хореографический коллектив «Позитив»
Рук – Дарья Головина
Школа искусств села Троицкое
Специальный диплом «За композиционную целостность в хореографических произведениях «Замоскворечный променаж» и «Деревенский ДКданс»
Студия танца «Импульс», Рук – Екатерина Рящикова
Районный дом культуры «Октябрь», Углегорска
Специальный диплом «За высокий уровень исполнительского мастерства» (2 коллектива)
Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Сюрприз»
Рук – Наталья Пантюхова
Культурно досуговый центр «Океан» Корсакова
Хореографический ансамбль «Акварель»
Руководители – Наталья Кронина и Татьяна Калайтан
Детская школа искусств №2 Южно-Сахалинска
Специальный диплом «За воплощение русской темы средствами уличного танца» награждается руководитель
Команды «G-Next»
Виталий Протасов
Городской хореографический центр «Мечта» Южно-Сахалинска
Специальный приз «Русская душа», за оригинальную постановку на основе областных особенностей
Хореографический ансамбль «Ритмы детства»
Рук – Ольга Великжанина
Центр детского творчества Томари
Танец Белгородской области «Финтитюры»
Специальный диплом жюри «За авторский поиск обработки фольклорного материала Калужской области в хореографической композиции «Деревенские забавы»
Хореографический ансамбль «Сирин»
Рук – Вероника Кац, Южно-Сахалинск
Диплом лауреат II степени
Коллектив эстрадного танца «Джем»
Рук – Елена Чу
Дом культуры Шахтёрска
Диплом лауреат I степени
Студия танца «Импульс»
Рук – Екатерина Рящикова
Районный дом культуры «Октябрь» Углегорска
«Народный стилизованный танец»
Детская возрастная группа
Диплом за участие
Творческое объединение «Венера»
Рук – Надежда Омельченко
Дом детского творчества села Быков
Диплом лауреат II степени
Хореографический ансамбль «Сахалинский калейдоскоп»
Рук – Марина Сергиенко
Детская школа искусств Корсакова
Юношеская возрастная группа
Диплом за участие
Ансамбль народного танца «Исян»
Рук – Ольга Панькова
Районный центр досуга Ноглик
Диплом III степени
Танцевальный коллектив «Гранд»
Рук – Любовь Паршина
Сельский дом культуры села Мгачи
Диплом лауреат II степени
Хореографический ансамбль «Виктория»
Рук – Ирина Сдобникова
Детская школа искусств Корсакова
Диплом лауреат I степени
Команда «G-Next»
Рук – Виталий Протасов
Городской хореографический центр «Мечта» Южно-Сахалинска
Взрослая возрастная группа
Диплом лауреат III степени
Студия танца «Феерия»
Рук – Хурешпен Хомушку
Балетмейстер постановщик – Екатерина Рящикова
Районный дом культуры «Октябрь», Углегорск
Диплом лауреат II степени
Образцовый ансамбль танца «Плэйданс», группа «Импровиз»
Руководители – Николай Самусев и Александр Володин
Городской дом культуры «Родина» Южно-Сахалинска
Диплом лауреат II степени
Хореографический коллектив «Шарм»
Рук – Ирина Понаморенко
Дом культуры «Шахтёр» села Горнозаводск
Диплом лауреат I степени
Любительское объединение «Грация Плюс»
Рук – Анна Скорупская
Районный дворец культуры Охи
Смешанная возрастная группа
Диплом III степени
Хореографический ансамбль «Кураж», Рук – Эмма Григорьева, Районный дом культуры им. Г.И. Невельского, г. Невельск
«Народно-сценический танец»
Детская возрастная группа
Диплом за участие
Танцевальный клуб «Фэнтэзи», Рук – Ксения Гарматюк
Балет. пост. – Алла Канцыр, Районный центр досуга, Ноглики
Диплом II степени
Образцовый хореографический ансамбль «Сахалинские искорки»
Руководители – Ангелина Юрова и Сергей Карягин
Дворец детского и юношеского творчества, Южно-Сахалинск
Диплом I степени
Хореографический коллектив «Каруселица», Руководитель – Алла Елисеева
Детская школа искусств, села Быков
Диплом лауреат III степени
«Народный» коллектив художественного самодеятельного творчества - Ансамбль народного танца «Ассоль»
Руководитель – Ирина Самошкина
Центральный дом культуры Холмска
Юношеская возрастная группа
Диплом III степени
Ансамбль народного танца «Исян»
Рук – Ольга Панькова
Районный центр досуга Ноглик
Диплом II степени
Образцовый коллектив любительского художественного творчества хореографический ансамбль «Грация»
Рук – Ульяна Алиева
Районный дворец культуры Охи
Диплом II степени
Танцевальный ансамбль «Престиж»
Рук – Анна Мирошниченко
«Крабозаводской дом культуры «Утро Родины», Южно-Курильский городской округ
Диплом II степени
Хореографический ансамбль «Конфетти»
Рук – Юлия Зацепина, Детская школа искусств № 2, г. Южно-Сахалинск
Диплом I степени
Хореографический коллектив «Позитив»
Рук – Дарья Головина, Школа искусств села Троицкое
Диплом I степени
Хореографический коллектив «Каруселица»
Руководитель – Алла Елисеева, Детская школа искусств села Быков
Диплом лауреат III степени
Танцевальная студия «Дрим-Тим»
Рук – Юлия Сорокина
Центр искусства, культуры и досуга Макарова
Диплом лауреат III степени
Хореографический ансамбль «Жемчужина»
Рук – Мария Пастернак
Детская школа искусств Холмска
Диплом лауреат II степени
Хореографический коллектив «Родничок»
рук – Екатерина Муфтадинова, Детская школа искусств, Поронайска
Диплом лауреат II степени
Образцовый хореографический ансамбль «Сахалинские искорки»
Руководители – Ангелина Юрова и Сергей Карягин
Дворец детского и юношеского творчества Южно-Сахалинска
Диплом лауреат I степени
Хореографический ансамбль «Акварель»
Руководители – Наталья Кронина и Татьяна Калайтан
Детская школа искусств №2 Южно-Сахалинска
Молодежная возрастная группа
Диплом I степени
Хореографический ансамбль «Сирин»
Рук – Вероника Кац, Южно-Сахалинск
Диплом лауреат III степени
Хореографический коллектив «Каруселица»
Руководитель – Алла Елисеева
Детская школа искусств села Быков
Диплом лауреат I степени
Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Сюрприз»
Рук – Наталья Пантюхова
Культурно досуговый центр «Океан» Корсакова
Взрослая возрастная группа
Диплом лауреат II степени
Театр танца «Угол зрения»
Рук – Эдуард Кызылов
Культурно-досуговый центр «Мир» Поронайска
Диплом лауреат I степени
Народный коллектив любительского художественного творчества «Антре»
Рук – Ольга Великжанина
Томаринская централизованная клубная система, Томари
Смешанная возрастная группа
Диплом лауреат III степени
Хореографический коллектив «Искорки»
рук – Наталья Хан
Детская школа искусств Поронайска
Гран-при
Хореографический ансамбль «Ритмы детства»
Рук – Ольга Великжанина
Центр детского творчества Томари
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