Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2019
Сегодня 07:28
63,83|70,78|61,73
Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
13:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на читательскую конференцию

Центр чтения областной библиотеки приглашает всех желающих принять участие в читательской конференции по книгам писателей-сахалинцев, юбиляров 2019 года:

  • «Прекрасные нечестивцы» – книга рассказов Анны Сафоновой;
  • «Пуская я умру у тебя…» – повесть Владимира Гриня,
  • «По сорочьему мосту» – книга стихов Романа Хе;
  • «Страна отцовских грёз» – путевые заметки Сергея Яна.

Как ТИА "Острова" сообщили в СахОУНБ, участие в конференции предполагает очную и заочную формы. Необходимо заранее подготовить доклады, рецензии, читательские отзывы о книгах или произведениях вышеуказанных авторов, а затем выступить перед аудиторией. В мероприятии также примут участие литературоведы и писатели.

Заявки на участие принимаются до 20 ноября, тексты выступлений – по 25 ноября.

Читательская конференция состоится 2 декабря в областной библиотеке. Начало в 16.00.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-02.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?