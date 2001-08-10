Жителей Южно-Сахалинска приглашают на читательскую конференцию

Центр чтения областной библиотеки приглашает всех желающих принять участие в читательской конференции по книгам писателей-сахалинцев, юбиляров 2019 года:

«Прекрасные нечестивцы» – книга рассказов Анны Сафоновой;

«Пуская я умру у тебя…» – повесть Владимира Гриня,

«По сорочьему мосту» – книга стихов Романа Хе;

«Страна отцовских грёз» – путевые заметки Сергея Яна.

Как ТИА "Острова" сообщили в СахОУНБ, участие в конференции предполагает очную и заочную формы. Необходимо заранее подготовить доклады, рецензии, читательские отзывы о книгах или произведениях вышеуказанных авторов, а затем выступить перед аудиторией. В мероприятии также примут участие литературоведы и писатели.

Заявки на участие принимаются до 20 ноября, тексты выступлений – по 25 ноября.

Читательская конференция состоится 2 декабря в областной библиотеке. Начало в 16.00.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-02.