Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске

Второй фестиваль русских народных праздников «Так бывало в старину» состоится в областном центре народного творчества 8 и 9 ноября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ОЦНТ.

Для участников конкурсной программы проведут семинар-практикум на тему «Основные мотивы летних, осенних праздников русского народного календаря. Современные подходы к праздничной культуре» под руководством режиссёра-педагога, кандидата культурологии Абрамовой Аси Алексеевны.

В фестивале-конкурсе участвуют творческие коллективы из Долинска, Холмска, Южно-Сахалинска, Александровска-Сахалинского, планировочного района Новоалександровск, сел Углезаводск и Молодёжное. Всего соберутся 124 участника из шестнадцати островных коллективов. Оценивать участников будет профессиональное жюри.

Лучшие программы войдут в методический сборник «Так бывало в старину» для специалистов культурно-досуговых учреждений Сахалинской области.

Вход свободный. Справки по телефонам: 8 (4242)43-51-63, 8 (4242) 50-05-33.