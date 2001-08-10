Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
10:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на косплей-вечер

Косплей-вечер - «На перекрестке миров», где все желающие смогут познакомится с миром фэнтези, состоится в областном центре народного творчества. Мероприятие пройдет 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

Как ТИА "Острова" сообщили в ОЦНТ, в программе вечера: дефиле в костюмах, световое шоу, танцы, квест, мастер-классы по аквагриму, крафтингу, фотопозированию.

Начало в 18:00. Вход свободный.

Справки по телефону: 8 (902) 572-00-72.

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