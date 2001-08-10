Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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14:40, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства

Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства

Сахалинская областная библиотека приглашает жителей и гостей областного центра на концерт «Искусство объединяет», посвященный Дню народного единства. Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября. Начало в 18.30.

- С народными танцами, инструментальными и вокальными номерами выступят: ансамбль казачьей песни «Воля» дома культуры «Родина», детский народный хор «Жар-птица» детской школы искусств «Этнос», вокальная группа «Инверсия», ансамбль башкирского танца «Гульдар», солисты Павел Алдаков, Виталий Цыренгармаев, Виктория Малютенко и многие другие, - рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Зрителей ждёт яркая, насыщенная программа и знакомство с культурными традициями народов России. Концерт состоится в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.

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