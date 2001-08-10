Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
Сахалинцы увидят фильмы победителей международного студенческого фестиваля ВГИК. Бесплатные кинопоказы состоятся с 11 по 14 ноября в детском технопарке «Кванториум» гимназии №3 областного центра. Зрители смогут не только посмотреть игровые, документальные анимационные фильмы, но и проголосовать за понравившиеся ленты. Победителям народного голосования вручат призы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
Международный студенческий фестиваль всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) пройдет в Москве в 39-й раз. В этом году он посвящен 100-летнему юбилею института кинематографии имени Герасимова.
Во время фестиваля проходят бесплатные показы по всей стране, и с каждым годом число площадок увеличивается. Если в 2016 году «молодое» кино демонстрировали в 40 российских городах, то в 2019-м их стало уже более 300. Причем не всегда площадками студенческого фестиваля становятся кинотеатры. Фильмы показывают в библиотеках и домах культуры, школах и колледжах, не только в городах, но и селах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Кавказа.
Кстати, международный студенческий фестиваль ВГИК – авторитетнейшая площадка для демонстрации работ начинающих авторов. Здесь студенты российских и зарубежных киношкол могут показать широкой публике свои учебные, курсовые, дипломные проекты.
Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами становились режиссеры, творчество которых высоко оценили на мировом уровне. Среди них – Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев.
С более подробной информацией можно познакомиться на сайте: http://vgikfestival.com.
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