Участники фестиваля "Заяви о себе" смогут посетить мастер-класс от известных танцоров
Срок приема заявок на участие в танцевальном направлении арт-фестиваля «Заяви о себе» продлили в Южно-Сахалинске. Молодые горожане, увлеченные хореографией, могут отправить свою анкету до 1 ноября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.
- В этом году мы подготовили для конкурсантов арт-фестиваля необычный бонус, - добавляет координатор арт-фестиваля, специалист ЦМИ Ксения Огаркова. – Ребята, которые решат попробовать свои силы в отборочном туре фестиваля, получат уникальную возможность стать участниками мастер-класса от приглашенных на остров хореографов.
Арт-фестиваль посетят хореографы Александр Коваленко из Ярославля и Кирилл Захаров из Москвы. Гости конкурса войдут в состав жюри финала фестиваля, а на следующий день проведут мастер-класс для всех молодых танцоров.
Стать участниками арт-фестиваля могут молодые танцоры – солисты, коллективы, хореографические ансамбли – в возрасте от 14 до 30 лет. Победители будут определены среди любителей и профессионалов в трех номинациях: «Сольное исполнение», «Дуэт» и «Коллективное исполнение».
Отборочный тур для конкурсантов состоится 5 ноября. Финальный концерт пройдет на сцене Дома культуры «Родина» 16 ноября. Начало в 15:00. Вход свободный.
Подать анкету можно, отправив ее на электронную почту e.malyushkina@yuzhno-sakh.ru, либо принести в бумажном виде по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, кабинет 27 (МАУ «Центр молодежных инициатив»). Также участники могут заполнить специальную форму в онлайн-сервисе Документы Google.
Дополнительная информация доступна по телефонам: 8 (4242) 312-682 (доб. 2), 312-682 (доб. 9).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Сахалинские борцы пробились в десятку сильнейших международного турнира
09:30 Сегодня Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
10:10 Сегодня Велопереезд с новой разметкой появился в Южно-Сахалинске
- 10:45 Сегодня Участники фестиваля "Заяви о себе" смогут посетить мастер-класс от известных танцоров
- 11:30 24 Октября Южносахалинцев приглашают бесплатно проверить здоровье
- 12:50 24 Октября Больше 95 млн рублей задолжали подрядчики сахалинскому заводу им. Федотова
12:20 24 Октября Островные каратисты привезли с соревнований 12 медалей
- 12:00 25 Октября Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
- 12:20 3 Октября Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
21:09 14 Октября Сооснователь детской медиашколы Никита Потепалов: На Сахалине могут вырасти звезды экстремального спорта
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?