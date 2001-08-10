Срок приема заявок на участие в танцевальном направлении арт-фестиваля «Заяви о себе» продлили в Южно-Сахалинске. Молодые горожане, увлеченные хореографией, могут отправить свою анкету до 1 ноября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.

- В этом году мы подготовили для конкурсантов арт-фестиваля необычный бонус, - добавляет координатор арт-фестиваля, специалист ЦМИ Ксения Огаркова. – Ребята, которые решат попробовать свои силы в отборочном туре фестиваля, получат уникальную возможность стать участниками мастер-класса от приглашенных на остров хореографов.

Арт-фестиваль посетят хореографы Александр Коваленко из Ярославля и Кирилл Захаров из Москвы. Гости конкурса войдут в состав жюри финала фестиваля, а на следующий день проведут мастер-класс для всех молодых танцоров.

Стать участниками арт-фестиваля могут молодые танцоры – солисты, коллективы, хореографические ансамбли – в возрасте от 14 до 30 лет. Победители будут определены среди любителей и профессионалов в трех номинациях: «Сольное исполнение», «Дуэт» и «Коллективное исполнение».

Отборочный тур для конкурсантов состоится 5 ноября. Финальный концерт пройдет на сцене Дома культуры «Родина» 16 ноября. Начало в 15:00. Вход свободный.

Подать анкету можно, отправив ее на электронную почту e.malyushkina@yuzhno-sakh.ru, либо принести в бумажном виде по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, кабинет 27 (МАУ «Центр молодежных инициатив»). Также участники могут заполнить специальную форму в онлайн-сервисе Документы Google.

Дополнительная информация доступна по телефонам: 8 (4242) 312-682 (доб. 2), 312-682 (доб. 9).