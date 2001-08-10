Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
11:30, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Жителей областного центра приглашают в «Город мастеров»

Ярмарка «Город мастеров» пройдет перед зданиями № 84 и 86 по улице Сахалинской в областном центре 8 ноября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

С 10.00 до 16.00 площадке будут представлены изделия и сувенирная продукция хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов. Также на ярмарке свою продукцию представят учебные заведения Южно-Сахалинска.

Принять участие в мероприятии могут и жители областного центра. Для этого необходимо обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: пр. Победы, 62а, либо по телефонам: 300-737 (добавочные 1 и 2), 300-736 (добавочный 3).

Город мастеров

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