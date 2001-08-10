Творческий вечер скульптора Владимира Чеботарева пройдет в областной библиотеке

Тематический вечер, посвященный 45-летию творчества сахалинского скульптора Владимира Чеботарева, состоится в областной библиотеке 7 ноября. Начало в 18.00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Владимир Чеботарев хорошо знаком сахалинцам по таким работам, как: памятники А.С. Пушкину и Б.О. Пилсудскому, памятные доски А.П. Чехову и В.М. Серову, «Сивуч» и «Русалка» в городском парке и десятки других скульптур, которые уже стали визитной карточкой Южно-Сахалинска.

Гости мероприятия узнают о творчестве Владимира Чеботарева, его персональных выставках, а также смогут задать скульптору свои вопросы. Мероприятие пройдет в зале заседаний СахОУНБ. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-37.