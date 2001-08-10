«Звезды Эвтерпы» засияли в областном центре

Третий Дальневосточный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Звезды Эвтерпы» открылся накануне в Южно-Сахалинске. Событие стало новой яркой страницей в культурной жизни столицы. Концерт-открытие в ДК «Родина» представил островной публике имена четырех юных музыкантов Дальнего Востока, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

- Сегодня меня переполняют положительные эмоции: работа с юными музыкантами всегда вызывает у меня восторг, - поделился своей радостью основатель фестиваля, главный дирижер и художественный руководитель Южно-Сахалинского камерного оркестра Тигран Ахназарян. - Подрастающее поколение исполнителей - это цветок нашего музыкального общества, который мы должны взрастить и дать ему благодатную почву. Именно поэтому у фестиваля прежде всего просветительская миссия. Это уникальный проект, направленный на привлечение интереса молодежной аудитории к исполнительскому искусству.

Для каждого юного дарования это был дебют совместного выступления с оркестром и для всех - первое сольное выступление на сцене такого уровня, отсюда волнение и трепет, которое молодые музыканты пытались преодолеть. Открыть концерт выпала честь гостье из Благовещенска Александре Каплуновой. Студентка Амурского областного колледжа искусств и культуры является лауреатом множества российских и международных конкурсов, выступая как самостоятельно, так и в составе камерного оркестра «Концертино» ЦДШИ Благовещенска. Для зрителей она исполнила концерт для скрипки с оркестром № 4 Моцарта.

- Основная цель фестиваля - поддерживать музыкальное и духовное развитие детей и юношества. Это очень ценно. Отрадно, что у фестиваля нашлось много единомышленников, спонсоров и партнеров, благодаря которым мероприятие выросло до такого уровня, - отметила одна из приглашенных гостей фестиваля профессор, преподаватель фортепиано Академического музыкального училища при МГК им. Чайковского Гаянэ Ахназарян.

Наряду с ней на Сахалин приехали сразу несколько именитых педагогов, которые дают профессиональные мастер-классы воспитанникам школ искусств города.

Масштаб фестиваля вырос на только географически, но и качественно. Раньше молодые музыканты предпочтение отдавали камерным произведениям, а сейчас выступают с более серьезным жанром концерта. Четыре юных таланта в сопровождении городского камерного оркестра исполнили более чем часовой концерт. Это был своеобразный экзамен, который благодаря тщательной подготовке молодежь выдержала на отлично.

14-летний пианист Матвей Друян, учащийся ЦМШ «Приморский», готовил свое выступление почти полгода. Несмотря на большой опыт выступлений (юноша - лауреат региональных и международных конкурсов), Матвей заметно волновался перед выступлением и не скрывал этого в общении с журналистами:

- Для меня это первый опыт участия в подобного рода проектах. Я рассчитываю хорошо выступить и подарить всем радость и хорошие эмоции. Такие фестивали, безусловно, нужны для развития культуры в нашей стране.

Как рассказал Матвей, он решил связать свою жизнь с музыкой, потому что считает ее своим призванием и сегодня не может без нее жить. В музыкальную школу, как и многие дети, он пришел для общего развития. Талант юноши заметил педагог, который объяснил Матвею, что залог успеха - длительные репетиции и титанический труд. Как только пианист Друян сел за инструмент, стало понятно, что он действительно нашел секрет успеха. Первую часть фортепианного концерта ля минор Грига юноша отыграл блестяще, ярко представив образный строй произведения - лирическое начало и динамичное соло.

- Южно-Сахалинск сегодня - это город, который выделяется в числе дальневосточных городов не только своими стремлениями в части застройки и реализации проектов, но и тем, что приглашает и встречает муз искусства, - приветствовала участников фестиваля директор департамента культуры Южно-Сахалинска Ирина Герасимова. - Пусть фестивалю светит счастливая звезда и те дети, которые вышли сегодня на сцену, запомнят этот день как начало своей победной творческой биографии!

Таким началом фестиваль стал и для Софии Жалдак из Комсомольска-на-Амуре, которая представила концерт для фортепиано с оркестром № 24 Моцарта. Особенно тепло публика приветствовала свою землячку Софию Альскую из Невельска. Во время утренней репетиции девушка свела до минимума все разговоры, тщательно настраиваясь на выступление, сказав, что будет общаться позже языком музыки на сцене. Перед ней стояла важна задача - впервые представить для сахалинского слушателя концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. Премьеру зрители в зале встретили криками «Браво!», подтвердив слова классика советской поэзии: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».

Новые звезды классической музыки нужны нашему зрителю. Фестивалю «Звезды Эвтерпы» эксперты искусства пророчат большое будущее и желают стать международным.

С подробной программой мероприятий можно познакомиться на сайте оркестра. Фестиваль продлится до 2 ноября.