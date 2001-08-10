Сахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе патриотической песни

Прием заявок на участие в региональном фестивале-конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» продолжается в Южно-Сахалинске. К участию в нем приглашают сольных исполнителей и музыкальные коллективы в возрасте от 14 до 30 лет, учащихся учреждений культуры и искусства, дополнительного образования, студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по делам молодежи.

Для участия в отборочном этапе конкурса необходимо до 8 ноября направить заявку на участие по адресу электронной почты: Rsm-sakh@mail.ru При подаче заявки нужно предоставить в электронном виде ссылку на видео собственного выступления песни патриотической направленности.

Гала-концерт фестиваля-конкурса состоится в конгресс-холле «Столица» 19 ноября.

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефону 47-29-88.