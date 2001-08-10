Новую книгу и интерактивные экскурсии презентуют островитянам

Новую книгу и интерактивные экскурсии презентуют в «Ночь искусств» гостям сахалинской областной библиотеки. Мероприятие пройдет 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2019».

Как ТИА "Острова" рассказали в СахОУНБ, в 19.00 в отделе краеведения пройдет презентация новой книги Виктора Щеглова «Опыт Сахалинских переселений (1853-2002 гг.)». В своем издании, которое сможет стать настольной книгой любого краеведа или экскурсовода, автор обобщил информацию и опыт о населении региона, его особенностях.

А в 20.30 специалист музея Сергей Первухин отправит посетителей в путешествие по уникальным местам, не выходя из библиотеки – проведет презентацию интерактивных выездных экскурсий «Тропами Рудановского», «На юг – в Новиково» и «Три музея»,

Вход свободный. Справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.