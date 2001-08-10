На квест и авторские лекции приглашает музей книги Чехова
Сахалинский музей книги Чехова приглашает отметить всероссийский праздник День народного единства, который пройдет 4 ноября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
Посетителей ожидают квест «Вместе мы – сила» и авторские лекции от сотрудников московского Дома-музея Гоголя. В этот праздничный день подарком от музея станет свободный вход на все мероприятия.
Программа:
12:00. А может ли душа быть мёртвой? Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Лекция 12+
В обширном собрании нашей словесности Н. В. Гоголь занимает исключительное место, а в его творческом наследии особенно выделяется так и незавершенная автором поэма «Мёртвые души». В ходе лекции будут рассмотрены история создания поэмы, трансформация замысла в ходе творческой эволюции писателя, восприятие и оценка поэмы современниками Н. В. Гоголя.
Лектор: заведующая отделом экскурсионной работы Дома-музея Н. В. Гоголя (г. Москва) Зазулина Ольга Альбертовна
13:00. «Вместе мы – сила». Квест 9+
Вас ждёт увлекательное путешествие по «острову», где по пути можно встретить начальника острова, коренного жителя, а может, даже каторжного! Чтобы достичь цели, нужно выполнить задания. И только командный дух и единство помогут в этом!
14:00. «Тайны и реалии Московского Дома Гоголя». Лекция 12+
Московский Дом Гоголя – учреждение культуры, включающее мемориальный музей и научную библиотеку. Расположенный в историческом здании старинной городской усадьбы XVIII–XIX веков в самом центре Москвы, на Никитском бульваре, он помнит многие трагические и триумфальные страницы истории России. Конечно, самый выдающийся обитатель дома – Николай Васильевич Гоголь. Здесь писатель провёл последние годы своей жизни.
Лектор: директор Дома-музея Н. В. Гоголя (г. Москва), кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры РФ Викулова Вера Павловна.
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